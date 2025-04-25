HaberTürk ve Show TV için Yeni Dönem! Ciner Yayın Holding Devri Tamamen Bitti

Ciner Yayın Holding’in, Türkiye’nin önde gelen iş gruplarından Can Grubu’na devredilmesiyle birlikte medya alanında yeni bir dönem başladı. Kenan Tekdağ, yaptığı açıklamada süreci tüm çalışanlara ve kamuoyuna duyururken, hem Ciner ailesine hem de uzun yıllar birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

TEKDAĞ’DAN CİNER AİLESİNE VE ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR

Kenan Tekdağ, açıklamasında Didem ve Turgay Ciner’e duyduğu minnettarlığı dile getirerek, Ciner Yayın Holding’in kuruluşundan itibaren sürdürdüğü Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden onur duyduğunu ifade etti. Tekdağ, uzun yıllardır görev yapan ve katkı sunan tüm çalışanlara da ayrı ayrı teşekkür ederek, “Onların emeği, Ciner Yayın Holding’in Türkiye’nin en saygın medya kuruluşları arasında yer almasını sağladı” dedi.

CAN GRUBU MEDYA SEKTÖRÜNDE YENİ YOLCULUĞA BAŞLIYOR

Ciner Yayın Holding'in Can Grubu bünyesine katılmasıyla birlikte medya sektöründe yeni bir yapı oluştu. Tekdağ, açıklamasının sonunda yeni dönemin Can ailesine ve tüm camiaya hayırlı olmasını dileyerek, “Yayın mecralarımızın bundan sonra da aynı başarıyı sürdüreceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi