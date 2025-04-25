Kamu İşçilerinin Zam Pazarlığında Son Durum! 3. Toplantı Ne Zaman Yapılacak? Gözler Yeni Tarihte

HENÜZ BİR KARŞI TEKLİF SUNULMADI

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, görüşmelerin halen sürdüğünü belirterek, ücret artışının yanı sıra sosyal haklar ve çalışma koşullarının da masaya yatırıldığını ifade etti. Ağar, "600 bin kamu işçisinin geçim koşullarını ele alıyoruz. Ancak şu ana kadar teklifimize karşı bir teklif gelmedi" dedi. Bir sonraki toplantının 1 Mayıs sonrasında yapılacağını belirten Ağar, kesin tarihin ise henüz netleşmediğini söyledi.