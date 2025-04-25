Kamu İşçilerinin Zam Pazarlığında Son Durum! 3. Toplantı Ne Zaman Yapılacak? Gözler Yeni Tarihte
Kamu işçilerinin zam pazarlığında 600 bin işçiyi ilgilendiren önemli gelişme yaşandı. Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in bir araya geldiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri sonuçsuz kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nün görüşmeleri, taraflar arasında anlaşmazlık nedeniyle tıkanmış durumda. TÜHİS, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı basına kapalı olarak yapıldı. Toplantıda ücret artışına dair somut bir teklif ise henüz gündeme gelmedi.
BASINA KAPALI TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ
TÜHİS Genel Merkezi’nde yapılan toplantıya, TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu ile HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu katıldı. Yaklaşık iki saat süren toplantı sonrasında, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsilcileri basına ortak açıklamalarda bulundu.
HENÜZ BİR KARŞI TEKLİF SUNULMADI
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, görüşmelerin halen sürdüğünü belirterek, ücret artışının yanı sıra sosyal haklar ve çalışma koşullarının da masaya yatırıldığını ifade etti. Ağar, "600 bin kamu işçisinin geçim koşullarını ele alıyoruz. Ancak şu ana kadar teklifimize karşı bir teklif gelmedi" dedi. Bir sonraki toplantının 1 Mayıs sonrasında yapılacağını belirten Ağar, kesin tarihin ise henüz netleşmediğini söyledi.
Ağar, "Temennimiz bu sürecin, çalışanların hakları gözetilerek, masa başında bir an önce sonuçlanmasıdır. TÜHİS’in yeni bir çalışma yaparak üçüncü toplantıya teklif getirmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.
İŞÇİLERİN ALIM GÜCÜNÜ KORUMA AMACI
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, görüşmelerin temel amacının işçilerin ekonomik açıdan daha iyi koşullara ulaşmalarını sağlamak olduğunu vurguladı. Sert, alım gücünün düşmesine dikkat çekerek, "Henüz bir teklif sunulmadı ancak yeniden bir araya gelinecek. Farklı alternatiflerle, işçilerin enflasyona ezdirilmediği ve mağduriyetlerinin giderildiği bir çerçeve oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.