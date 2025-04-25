Chrome El Değiştirme Yolunda: OpenAI Radarına Aldı! Piyasalarda Çığır Açacak Gelişme
Teknoloji devi Google, arama motoru pazarındaki hakimiyeti nedeniyle ciddi tekel suçlamalarıyla karşı karşıya. Bu kapsamda ABD Adalet Bakanlığı'nın şirket üzerindeki baskıları giderek artarken, şimdi de Google’ın popüler web tarayıcısı Chrome’u satmak zorunda kalabileceği gündeme geldi.
Kaynak: BloombergHT
Bloomberg’in haberine göre, tekel soruşturmasına ilişkin görülen bir duruşmada OpenAI Başkanı Nick Turley, Chrome’u satın alma ihtimalini değerlendirdiklerini açıkça dile getirdi. Şirketin bu hamlesi, yapay zekâyı web tarayıcı dünyasına entegre etme planlarının bir parçası olarak görülüyor.
CHROME'U OPENAI SATIN ALIRSA NELER DEĞİŞEBİLİR?
Halihazırda ChatGPT, Chrome üzerinden bir eklentiyle kullanılabiliyor. Ancak OpenAI tarayıcıya tamamen sahip olursa, yapay zekâ destekli tarama deneyimi daha ileri seviyeye taşınabilir. Turley'e göre bu senaryo gerçekleşirse, kullanıcılar yapay zekâyla entegre edilmiş “ilk gerçek tarayıcı deneyimini” doğrudan yaşayabilir.
GOOGLE İÇİN SIRADA NE VAR?
Chrome yalnızca başlangıç olabilir. Google aynı zamanda reklam teknolojileri pazarında da tekelleşme suçlamalarıyla boğuşuyor. Bu da şirketin dijital ekosisteminde başka varlıklarını da kaybetme ihtimalini artırıyor.
Şimdilik Adalet Bakanlığı, Google’ın yapay zekâya yönelik yatırımlarına müdahale etmiyor. Ancak ilerleyen süreçte daha sert yaptırımlar veya zorunlu satış kararları gündeme gelebilir.