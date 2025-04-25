Chrome El Değiştirme Yolunda: OpenAI Radarına Aldı! Piyasalarda Çığır Açacak Gelişme

CHROME'U OPENAI SATIN ALIRSA NELER DEĞİŞEBİLİR?

Halihazırda ChatGPT, Chrome üzerinden bir eklentiyle kullanılabiliyor. Ancak OpenAI tarayıcıya tamamen sahip olursa, yapay zekâ destekli tarama deneyimi daha ileri seviyeye taşınabilir. Turley'e göre bu senaryo gerçekleşirse, kullanıcılar yapay zekâyla entegre edilmiş “ilk gerçek tarayıcı deneyimini” doğrudan yaşayabilir.