Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı: 3 Gün Süre Verildi! Banka Hesabı Olan Herkes Bu İşlemi Yapmak Zorunda
Kripto varlık platformlarında kimlik doğrulama zorunluluğu için geri sayım başladı. 25 Nisan’dan itibaren kimliğini doğrulamayan kullanıcıların hesapları askıya alınacak, işlem yetkileri durdurulacak, para yatırma ve çekme işlemleri tamamen engellenecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Kripto para piyasasında yeni dönem için geri sayım başladı. Türkiye’de yürürlüğe giren yeni düzenlemeler kapsamında, kripto para borsalarında kimlik doğrulaması yapmayan kullanıcıların işlem yapması yasaklanacak. 25 Nisan 2025 itibarıyla devreye girecek bu uygulama, tüm kullanıcıları doğrudan ilgilendiriyor.
MEHMET ŞİMŞEK 'ZORUNDALAR' DİYEREK UYARMIŞTI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce yaptığı açıklamasında kademeli olarak yürürlüğe giren ve MASAK tarafından hazırlanan mevzuat değişiklikleriyle getirilen sıkı düzenlemelere uymayanların ağır yaptırımlarla karşılaşacağını belirtmişti. Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız diyen Şimşek, "Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, artık finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmek zorunda." uyarısında bulunmuştu.
BANKA HESAPLARI DEVRE DIŞI BIRAKILACAK
Yeni mevzuata göre, yalnızca kimlik doğrulama sürecini tamamlayan kullanıcılar alım-satım, yatırım ve çekim gibi işlemleri sürdürebilecek. Doğrulama yapmayanların hesapları geçici olarak devre dışı bırakılacak, açık pozisyonları kapatılacak ve para yatırma çekme işlemleri engellenecek.
LİMİT 15 BİN TL OLARAK BELİRLENDİ
Bu adım, kara para aklama ve terörün finansmanının önüne geçmek, finansal sistemde şeffaflık sağlamak ve kripto varlık transferlerini kayıt altına almak amacıyla atılıyor. Daha önce yürürlüğe giren düzenlemelerde, 15 bin TL üzerindeki transferler için kullanıcı bilgilerinin paylaşılması zorunlu hale getirilmişti.
SON TARİH 25 NİSAN
Düzenlemeler uyarınca kimlik doğrulama süreçlerini güncellediklerini ve yeni önlemleri devreye aldıklarını belirten Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, kullanıcılarının 25 Şubat itibarıyla Binance TR internet sitesi veya mobil uygulamasına giriş yaptığında yenilenmiş kimlik doğrulama sayfasına yönlendirildiğini bildirdi. Dönmez, kimlik doğrulama süreçlerinde "selfie" doğrulaması ile meslek ve adres doğrulaması gibi bilgilerin talep edildiğini aktardı.
TÜM İŞLEMLER DURDURULACAK
Bu belgeler, kullanıcıların kimliğinin güvenli şekilde doğrulanmasını sağlamak ve yasal düzenlemelere uyum açısından büyük önem taşıyor diyen Dönmez, "Kimlik doğrulama sürecinin tamamlanması için son tarih 25 Nisan. Yasal düzenlemeler gereği, bu tarihe kadar kimlik doğrulamasını tamamlamayan kullanıcıların açık pozisyonları kapatılacak ve hesaplarına ait tüm fonksiyonlar yatırma ve çekme işlemleri dahil geçici olarak durdurulacak. Yeni düzenlemeler doğrultusunda 25 Nisan'dan sonra yalnızca kimlik doğrulama sürecini başarıyla tamamlayan kullanıcılar platformlarda işlem yapmaya devam edebilecek." dedi.
GÖRÜNTÜLÜ KİMLİK DOĞRULAMA DEVREYE GİRDİ
Bybit Türkiye Ülke Müdürü Kutluhan Akçın ise sürece dair farklı bir yöntemi hayata geçirdiklerini açıkladı. Yeni sistemde görüntülü görüşme yoluyla kimlik doğrulama yapılacak. Akçın, riskli kullanıcı profillerinin daha kolay tespit edilmesi için bu yöntemin etkili olduğunu ifade etti.