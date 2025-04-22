Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı: 3 Gün Süre Verildi! Banka Hesabı Olan Herkes Bu İşlemi Yapmak Zorunda

MEHMET ŞİMŞEK 'ZORUNDALAR' DİYEREK UYARMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce yaptığı açıklamasında kademeli olarak yürürlüğe giren ve MASAK tarafından hazırlanan mevzuat değişiklikleriyle getirilen sıkı düzenlemelere uymayanların ağır yaptırımlarla karşılaşacağını belirtmişti. Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız diyen Şimşek, "Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, artık finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmek zorunda." uyarısında bulunmuştu.