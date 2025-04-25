Bakan Şimşek Açıkladı, Kur Korumalı Mevduat Stokları Eridi mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoklarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı X üzerinden yeni bir paylaşım yapan Bakan Şimşek, 2023 yılı Ağustos ayına göre stokların 2,7 trilyon TL azaldığını belirtti.

Bakan Şimşek’in paylaştığı verilere göre Kur Korumalı Mevduat (KKM) stokları 707 milyar TL’ye geriledi.



'23 PUAN DÜŞTÜ'

Bakan Şimşek, şunları söyledi: Makro finansal istikrarı güçlendiren politikalarımız sayesinde KKM’den çıkış kesintisiz sürüyor. 2023 yılı Ağustos ayına göre stok 2,7 trilyon TL azalarak 707 milyar TL’ye geriledi. KKM’nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu.