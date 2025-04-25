En Ucuz Tesla Artık Türkiye'de! Bakın Kaç Paraya Satılıyor

Elektrikli otomobil pazarının önde gelen markalarından Tesla, Türkiye'deki kullanıcılar için en uygun fiyatlı Model Y versiyonunu satışa çıkardı. Yüzde 10 ÖTV dilimine giren bu yeni model, fiyat-performans dengesiyle dikkat çekiyor.

En Ucuz Tesla Artık Türkiye'de! Bakın Kaç Paraya Satılıyor

Yeni Model Y, markanın güncellenen tasarım dilini yansıtıyor. Ön bölümde daha keskin hatlar ve kaput boyunca uzanan ince LED şerit, arka bölümde ise araç genişliği boyunca yerleştirilen ışık bandı yer alıyor. İç mekanda ise 15 inçlik merkezi ekran sayesinde fiziksel düğmelerin yerini dijital kumandalar almış durumda.

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR AYDINLATMA VE ARTIRILMIŞ KONFOR

Model Y’nin iç tasarımında kullanıcıların renk ve parlaklık seviyesini ayarlayabildiği LED ambiyans aydınlatmalar yer alıyor. Isıtmalı ve havalandırmalı ön koltukların yanı sıra, arka koltuk yolcuları için konumlandırılan 8 inçlik dokunmatik ekran da araç içi konforu artıran özelliklerden biri.

YENİ SÜSPANSİYON VE GÜNCELLENEN GÜVENLİK SİSTEMLERİ

İkinci nesil süspansiyon sistemiyle sunulan yeni Model Y, daha dengeli bir sürüş vadederken, sekiz dış kamera ve yeni konumlandırılan ön kamera ile güvenlik performansını da üst seviyeye taşıyor.

İKİ FARKLI VERSİYON, İKİ FARKLI PERFORMANS

Model Y, arkadan itişli (RWD) ve dört tekerlekten çekişli (AWD) olmak üzere iki versiyonla satışa sunuluyor.
Arkadan itişli model, 62.5 kWh batarya kapasitesiyle 593 kilometreye kadar menzil sunarken, 0’dan 100 km/s hıza 5.9 saniyede ulaşıyor.
Uzun menzilli AWD versiyon ise 78.4 kWh batarya kapasitesiyle 719 kilometrelik menzile sahip. Bu versiyon, çift motor teknolojisiyle donatılmış olup, 0’dan 100 km/s’ye yalnızca 4.3 saniyede çıkabiliyor.

TESLA’DAN FİYAT AÇIKLAMASI

Tesla’nın Türkiye için belirlediği en uygun fiyatlı Model Y’nin vergisiz matrahı 1.408.790 TL olarak duyuruldu. Araç, vergiler dahil edildiğinde 1.909.116 TL anahtar teslim fiyatla sınırlı sayıda satışa sunulacak. Tesla, aracın bugünden itibaren saat 17.00’den sonra envanter listesinde yer alacağını açıkladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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