Silifke'de Başlayan Hasat Savaş Çıkartır! Rusya, Ukrayna ve Katar Satın Almak İçin Sıraya Girdi

Silifke’de çilek üretimi bu yıl yaklaşık 7 bin dönümlük alanda gerçekleştiriliyor. Üretimin 5 bin dönümü açık alanda, 2 bin dönümü ise örtü altında yapılıyor. Atayurt Hal Dernek Başkanı İbrahim Kaynar, bu sezon için toplam 50 bin ton ürün beklendiğini açıkladı. Üretimin özellikle Arkum, Atakent, Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün ve Çeltikçi mahallelerinde yoğunlaştığı belirtildi.

YENİ HAVALİMANI İLE İHRACATTA HIZ KAZANILDI

Bölgeye kazandırılan havalimanı sayesinde ürünlerin yurt dışına sevkiyatı daha hızlı yapılabiliyor. Hasadı tamamlanan çilekler, vakit kaybetmeden Rusya, Ukrayna ve Katar’a hava kargoyla gönderiliyor.

FİYATLAR ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

İhracata gönderilen Silifke çileğinin kilogram fiyatı 90 TL seviyesinde. İç piyasada ise ürün, 75 TL’den alıcı buluyor. Fiyatların bu düzeyde devam etmesi halinde üreticilerin sezonu karlı kapatması bekleniyor. Atayurt Hal Dernek Başkanı İbrahim Kaynar, bayram döneminde yaşanan kısa süreli aksaklıkların geride kaldığını belirterek, “Şu an fiyatlar çiftçinin yüzünü güldürüyor. Yurt dışı talepler de oldukça güçlü” dedi.

Kaynak: İHA