Silifke'de Başlayan Hasat Savaş Çıkartır! Rusya, Ukrayna ve Katar Satın Almak İçin Sıraya Girdi

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Silifke’de açık alanda hasadına başlanan coğrafi tescilli çilek, hem iç pazarda hem de uluslararası pazarda alıcı buluyor. Mersin’in Silifke ilçesinde yetiştirilen bu özel ürün, Rusya, Ukrayna ve Katar’a uçak kargo ile ihraç ediliyor.

Silifke'de Başlayan Hasat Savaş Çıkartır! Rusya, Ukrayna ve Katar Satın Almak İçin Sıraya Girdi

Silifke’de çilek üretimi bu yıl yaklaşık 7 bin dönümlük alanda gerçekleştiriliyor. Üretimin 5 bin dönümü açık alanda, 2 bin dönümü ise örtü altında yapılıyor. Atayurt Hal Dernek Başkanı İbrahim Kaynar, bu sezon için toplam 50 bin ton ürün beklendiğini açıkladı. Üretimin özellikle Arkum, Atakent, Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün ve Çeltikçi mahallelerinde yoğunlaştığı belirtildi.

YENİ HAVALİMANI İLE İHRACATTA HIZ KAZANILDI

Bölgeye kazandırılan havalimanı sayesinde ürünlerin yurt dışına sevkiyatı daha hızlı yapılabiliyor. Hasadı tamamlanan çilekler, vakit kaybetmeden Rusya, Ukrayna ve Katar’a hava kargoyla gönderiliyor.

Silifke'de Başlayan Hasat Savaş Çıkartır! Rusya, Ukrayna ve Katar Satın Almak İçin Sıraya Girdi - Resim : 1

FİYATLAR ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

İhracata gönderilen Silifke çileğinin kilogram fiyatı 90 TL seviyesinde. İç piyasada ise ürün, 75 TL’den alıcı buluyor. Fiyatların bu düzeyde devam etmesi halinde üreticilerin sezonu karlı kapatması bekleniyor. Atayurt Hal Dernek Başkanı İbrahim Kaynar, bayram döneminde yaşanan kısa süreli aksaklıkların geride kaldığını belirterek, “Şu an fiyatlar çiftçinin yüzünü güldürüyor. Yurt dışı talepler de oldukça güçlü” dedi.

En Ucuz Tesla Artık Türkiye'de! Bakın Kaç Paraya SatılıyorEn Ucuz Tesla Artık Türkiye'de! Bakın Kaç Paraya SatılıyorEkonomi

Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın ŞifasıTürkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın ŞifasıGözden Kaçmasın

Kaynak: İHA

Etiketler
Rusya Hasat Mersin Ukrayna Katar
Milyonlarca Cep Telefonu Kapatılacak: e-Devlet'ten Bunu Yapmayan Yandı Milyonlarca Cep Telefonu Kapatılacak: e-Devlet'ten Bunu Yapmayan Yandı
En Ucuz Tesla Artık Türkiye'de! Bakın Kaç Paraya Satılıyor En Ucuz Tesla Artık Türkiye'de! Bakın Kaç Paraya Satılıyor
İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda
Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Ne Gram Altın, Ne Çeyrek Altın, Ne Tam Altın: Yatırımcılar Gizlice Bu Altınları Toplayıp Karını 2'ye Katlıyor Ne Gram Altın, Ne Çeyrek Altın: Yatırımcılar Gizlice Bu Altınları Toplayıp Karını 2'ye Katlıyor
Atilla Yeşilada: Bir Anda Çakılacak Atilla Yeşilada: Bir Anda Çakılacak
İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük
ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Ceza Verilecek ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Cezası Var
Yatırımcının Yeni Rotası Gri Metal Olacak: Finans Uzmanı 'Altını Solladı' Diyerek Açıkladı! Yatırımcının Yeni Rotası Gri Metal Olacak: Finans Uzmanı 'Altını Solladı' Diyerek Açıkladı!