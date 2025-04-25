Milyonlarca Cep Telefonu Kapatılacak: e-Devlet'ten Bunu Yapmayan Yandı

2024 yılında yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, uzun süre kapalı kalan cep telefonlarının IMEI numaraları otomatik olarak kullanım dışı bırakılmaya başlandı.

Milyonlarca Cep Telefonu Kapatılacak: e-Devlet'ten Bunu Yapmayan Yandı

Önceden yedi yıl olan IMEI süresi, yeni uygulamayla birlikte bir yıla indirildi. Böylece bir yılı aşkın süredir sinyal almayan akıllı telefonlar BTK tarafından kara listeye alınarak iletişime kapatılıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPMAK GEREKİYOR

Yeni telefon alan kullanıcıların çekmeceye kaldırdığı eski cihazlar, tekrar kullanılmak istendiğinde sürpriz bir engelle karşılaşıyor. Cihaz sinyal almadığı için SIM kart tanımıyor ve iletişime geçilemiyor. Bu sorunun çözümü ise e-Devlet üzerinden başvuru yapmak.

Milyonlarca Cep Telefonu Kapatılacak: e-Devlet'ten Bunu Yapmayan Yandı - Resim : 1
BTK KARA LİSTEYE ALIYOR

BTK, yeniden kullanım talebi gelen telefonlarda IMEI numarasını doğrulamak için cihazın daha önce kullanıldığı abone bilgilerini inceliyor. Uygun görülürse, cihaz tekrar beyaz listeye alınıyor ve kullanıma açılıyor.

Milyonlarca Cep Telefonu Kapatılacak: e-Devlet'ten Bunu Yapmayan Yandı - Resim : 2

CİHAZLARINIZ DEVRE DIŞI KALABİLİR


2024 yılı boyunca bu kapsamda 2 milyonu aşkın cihazın kapatıldığı belirtilirken, uzmanlar eski telefonlarını tekrar kullanmak isteyen vatandaşlara, belirli aralıklarla bu cihazları açarak sinyal almalarını sağlamaları gerektiğini hatırlatıyor. Aksi takdirde cihazın tamamen devre dışı kalabileceği ifade ediliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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