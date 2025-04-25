100 Bin Lira Çeken Kişinin Ödeyeceği Para Belli Oldu: Faizlerde Tablo Yeniden Şekillendi

2025’in ilk çeyreğinde kredi faizlerinde yaşanan düşüş trendi, mart ayının sonlarına doğru yön değiştirdi. 25 Nisan 2025 itibarıyla birçok banka, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını yeniden yükseltti. Bu gelişmeyle birlikte, 15 ay vadeli 100 bin TL’lik bir kredi için hem aylık taksitler hem de toplam geri ödeme miktarları dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Son dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın uyguladığı faiz politikası kredi piyasasını yakından etkilerken, vatandaşlar da uygun koşullarla borçlanabilmek için güncel oranları takip etmeye başladı. İşte bankaların 25 Nisan 2025 itibarıyla sunduğu 100.000 TL’lik ihtiyaç kredisi için 15 ay vadeli güncel ödeme planları:



HALKBANK

Aylık Taksit Tutarı10.858 TL

Faiz Oranı%5,25

Toplam Ödeme163.451 TL

ZİRAAT BANKASI

Aylık Taksit Tutarı10.626 TL

Faiz Oranı%4,99

Toplam Ödeme159.971 TL

YAPIKREDİ

Aylık Taksit Tutarı9.842 TL

Faiz Oranı%4,09

Toplam Ödeme148.288 TL

GARANTİ BBVA

Aylık Taksit Tutarı10.494 TL

Faiz Oranı%4,84

Toplam Ödeme157.979 TL

İŞ BANKASI

Aylık Taksit Tutarı10.283 TL

Faiz Oranı%4,60

Toplam Ödeme154.817 TL

QNB FİNANSBANK

Aylık Taksit Tutarı9.502 TL

Faiz Oranı%3,69

Toplam Ödeme143.112 TL

AKBANK

Aylık Taksit Tutarı10.353 TL

Faiz Oranı%4,68

Toplam Ödeme155.868 TL

Kaynak: Haber Merkezi