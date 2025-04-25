100 Bin Lira Çeken Kişinin Ödeyeceği Para Belli Oldu: Faizlerde Tablo Yeniden Şekillendi
Kredilerde faiz tablosu yeniden şekillendi. 100 bin lir kredi çeken kişinin geri ödeyeceği miktar banka banka listelendi.
2025’in ilk çeyreğinde kredi faizlerinde yaşanan düşüş trendi, mart ayının sonlarına doğru yön değiştirdi. 25 Nisan 2025 itibarıyla birçok banka, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını yeniden yükseltti. Bu gelişmeyle birlikte, 15 ay vadeli 100 bin TL’lik bir kredi için hem aylık taksitler hem de toplam geri ödeme miktarları dikkat çekici seviyelere ulaştı.
Son dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın uyguladığı faiz politikası kredi piyasasını yakından etkilerken, vatandaşlar da uygun koşullarla borçlanabilmek için güncel oranları takip etmeye başladı. İşte bankaların 25 Nisan 2025 itibarıyla sunduğu 100.000 TL’lik ihtiyaç kredisi için 15 ay vadeli güncel ödeme planları:
HALKBANK
Aylık Taksit Tutarı10.858 TL
Faiz Oranı%5,25
Toplam Ödeme163.451 TL
ZİRAAT BANKASI
Aylık Taksit Tutarı10.626 TL
Faiz Oranı%4,99
Toplam Ödeme159.971 TL
YAPIKREDİ
Aylık Taksit Tutarı9.842 TL
Faiz Oranı%4,09
Toplam Ödeme148.288 TL
GARANTİ BBVA
Aylık Taksit Tutarı10.494 TL
Faiz Oranı%4,84
Toplam Ödeme157.979 TL
İŞ BANKASI
Aylık Taksit Tutarı10.283 TL
Faiz Oranı%4,60
Toplam Ödeme154.817 TL
QNB FİNANSBANK
Aylık Taksit Tutarı9.502 TL
Faiz Oranı%3,69
Toplam Ödeme143.112 TL
AKBANK
Aylık Taksit Tutarı10.353 TL
Faiz Oranı%4,68
Toplam Ödeme155.868 TL
Kaynak: Haber Merkezi