Ünlü Reçel Markasının İçinden Zehirli Madde Çıktı: Marketlerde Satışı Durduruldu

Fransa’daki market zincirlerinde satılan ünlü reçel markasında yasal sınırların üzerinde aflatoksin tespit edildi. Yetkililer, ürünün kesinlikle tüketilmemesi ve en geç 9 Mayıs’a kadar iade edilmesi konusunda uyardı.

Ünlü Reçel Markasının İçinden Zehirli Madde Çıktı: Marketlerde Satışı Durduruldu

Fransa genelinde faaliyet gösteren Super U, Intermarché ve Monoprix market zincirlerinde satılan bir reçel markası, insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle acil olarak raflardan çekiliyor. Griotte Fraise Rhubarbe et Fève de Tonka isimli reçel ürününde, yasal sınırları aşan düzeyde aflatoksin tespit edildi.

İADE İÇİN SON TARİH BELLİ OLDU

Fransa’da gıda ürünleriyle ilgili geri çağırma duyurularını resmi olarak paylaşan Rappel Conso platformu, söz konusu ürünün kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, ürünün satın alındığı mağazaya götürülerek en geç 9 Mayıs 2025 tarihine kadar iade edilmesi gerektiği belirtildi.

Ünlü Reçel Markasının İçinden Zehirli Madde Çıktı: Marketlerde Satışı Durduruldu - Resim : 1

HANGİ ÜRÜNLER RİSK ALTINDA?

Uyarı, Comme Autrefois markasına ait 330 gramlık reçel ürünlerini kapsıyor. Geri çağırma şu parti numaraları için geçerli:

140128ATNK

290128ATNK

050228ATNK

170228ATNK

Bu partiler 14 Ocak – 9 Nisan 2025 tarihleri arasında satışa sunulmuştu.

AFLOTOKSİN NEDİR, NEDEN TEHLİKELİ?

Aflatoksin; belirli küf türlerinin ürettiği ve gıdalarda gelişebilen toksik bir maddedir. Uzun süreli ya da yüksek miktarda alındığında özellikle karaciğer sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Hamileler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için bu risk daha da yüksektir.

Gıda güvenliği yetkilileri, bu tarz ürünlerde düzenli kontrol ve bilinçli tüketimin önemine dikkat çekerken, Fransa'daki tüketicilere söz konusu reçeli derhal kullanmayı bırakmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

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