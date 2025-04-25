Boyner Holding'in ve TÜSİAD'ın Kurucusu Osman Boyner Hayatını Kaybetti

Boyner Holding ve TÜSİAD'ın kurucuları arasında yer alan Türk tekstil ve moda dünyasının önde gelen isimlerinden Osman Boyner 99 yaşında hayatını kaybetti.

ACI HABERİ OĞLU PAYLAŞTI

Osman Boyner'in oğlu iş insanı ve Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, vefat haberini annesi ile babasının fotoğrafı ve "Kavuştu sevgililer, hasret bitti. Artık hasret geride kalanlara ait" notuyla kamuoyuyla paylaştı.

PAZAR GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Osman Boyner'in 26 Nisan Pazar günü öğle namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

ALİ OSMAN BOYNER KİMDİR?

Ali Osman Boyner, 1926 yılında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dünyaya geldi. Babası Osman Feyzi Boyner iş insanıydı. Hasan, Fazıl ve Güzide isimli 3 kardeşi olan Osman Boyner eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Sultanahmet Ticaret Lisesi'ni ve ardından Yüksek Ticaret Okulu'nu bitirdi.

1952 yılında Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile birlikte Altınyıldız’ı kurdu. İlk ihracatını 1956 yılında gerçekleştiren şirket, Türk kumaşının dünyaya tanıtımında büyük sorumluluk üstlendi.

1960'lı yılların sonunda Türkiye'de henüz bulunmayan hazır giyim sektörüne adım atma çalışmalarına başlayan Osman Boyner, modacı arkadaşı Kerim Kerimol ve İtalyan moda evi sahibi Silvano Corsini’nin iş birliğiyle Beymen markasının temellerini attı. Beymen’in ilk mağazası, 1971 yılında İstanbul Şişli’de açıldı. Önce erkek koleksiyonu ile büyük ilgi gören Beymen, zamanla kadın koleksiyonunu ve 1985 yılında spor giyimde farklı bir yaklaşım sunan Beymen Club koleksiyonunu da eklemiştir.

Ali Osman Boyner, sadece bir iş insanı değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle de tanınıyordu. TÜSİAD’ın kurucuları arasında yer almış ve 2010 yılına kadar Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü. Osman Boyner’in eşi Ayten Boyner ise 2021 yılında hayata veda etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi