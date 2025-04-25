Atilla Yeşilada: Bir Anda Çakılacak

'NE KADAR SERT ŞİŞERSE O KADAR ŞİDDETLİ PATLAR'

Yeşilada, Mesele Ekonomi kanalında yaptığı açıklamada, ons altındaki bu çıkışın ardında ekonomik bir temel bulunmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

Ons altın şu anda 4 bin dolara da gider 5 bin dolara da gider ama ondan sonra öyle bir patlar ki, herkesin elinde kalır ve çok ciddi bir zarar oluşur. Balonun şişmesini düşünün, ne kadar şişerse o kadar şiddetli patlar. Temel olarak altının bu kadar yükselmesini gerektirecek hiçbir sebep yok.