Atilla Yeşilada: Bir Anda Çakılacak
Ekonomist Atilla Yeşilada, son dönemde altın fiyatlarında yaşanan tarihi yükseliş sonrası yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu. “Bu balon öyle bir patlar ki, herkesin elinde kalır ve çok ciddi bir zarar oluşur” diyen Yeşilada, yatırımcıların büyük risk altında olduğunu belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz günlerde ons altın fiyatı 3.500 dolara ulaşarak rekor kırdı. Bu yükselişle birlikte altının reel getirisi, tam 49 yıl sonra ilk kez 1979 yılındaki seviyelerin üzerine çıktı. Emtia piyasalarına olan para akışı hız kazanırken, Yeşilada bu yükselişin geçici olduğunu vurguladı.
'NE KADAR SERT ŞİŞERSE O KADAR ŞİDDETLİ PATLAR'
Yeşilada, Mesele Ekonomi kanalında yaptığı açıklamada, ons altındaki bu çıkışın ardında ekonomik bir temel bulunmadığını ifade ederek şöyle konuştu:
Ons altın şu anda 4 bin dolara da gider 5 bin dolara da gider ama ondan sonra öyle bir patlar ki, herkesin elinde kalır ve çok ciddi bir zarar oluşur. Balonun şişmesini düşünün, ne kadar şişerse o kadar şiddetli patlar. Temel olarak altının bu kadar yükselmesini gerektirecek hiçbir sebep yok.
Yeşilada ayrıca, bu tür sert yükselişlerin ardından yaşanacak çöküşün özellikle kaldıraçlı pozisyon alan fonları ve bireysel yatırımcıları büyük zararlara uğratabileceğine dikkat çekti.
“BİRKAÇ AY İÇERİSİNDE GÖRECEK”
Altına olan talebin artmasının altında yatan asıl nedenin piyasadaki belirsizlik olduğunu ifade eden Yeşilada, “Çok açık söyleyeyim, altın 4 bin doları birkaç ay içerisinde görecek. Çünkü bütün bu belirsizliğin bir şekle kavuşması yaz belki sonbahar aylarını bulacak” dedi.
“ACI BİR GERÇEK YAŞANACAK”
Yeşilada’ya göre ons altın kısa süre içinde 4.000 dolara ulaşabilir. Ancak yaz sonu veya sonbahar aylarında piyasanın netleşmesiyle birlikte altın fiyatlarında sert düşüşlerin yaşanması muhtemel.
“O zamana kadar herkes 'Altın nasılsa gidiyor' diyerek yüklenecek ama ondan sonra altında acı bir gerçek yaşanacak” diyerek sözlerini tamamlayan Yeşilada, yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.