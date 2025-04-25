ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Ceza Verilecek
Japonya'nın en büyük şehirlerinden biri olan Osaka, yaşlı nüfusu hedef alan telefon dolandırıcılıklarına karşı dikkat çeken bir adım attı. Şehir yönetimi, 65 yaş ve üzerindeki bireylerin ATM kullanımı sırasında cep telefonuyla konuşmasını yasakladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yetkililer, artan dolandırıcılık vakaları karşısında harekete geçti. Özellikle kamu görevlisi ya da aile üyesi gibi kendini tanıtan dolandırıcıların, yaşlıları telefonla yönlendirerek büyük miktarda para transferi yaptırdığı olayların sıklaşması, bu kararda etkili oldu. Yeni uygulamayla, ATM başındaki bireylerin dolandırıcılarla iletişim kurmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
AMAÇ FARKINDALIK OLUŞTURMAK
Yasağa herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacak. Ancak bankalar ve çeşitli ticari kuruluşlar, ATM'lerde uyarı afişleri asarak ve müşterileri bilgilendirerek bu düzenlemeye katkı sağlamakla yükümlü olacak. Şehir yönetimi, toplumda farkındalık yaratarak bu davranışı sosyal bir norm haline getirmeyi hedefliyor.
DOLANDIRICILIK VAKALARI ALARM VERİYOR
Japonya Ulusal Polis Teşkilatı’nın 2024 yılına ait raporuna göre, ülke genelinde telefon dolandırıcılığı sebebiyle toplam 72,1 milyar yen (yaklaşık 20 milyar TL) maddi kayıp yaşandı. Bu oran, önceki yıla göre yüzde 60’ın üzerinde artış gösterdi. Mağdurların büyük çoğunluğunu ise 75 yaş ve üzeri bireyler oluşturdu.
PARA ÇEKME LİMİTİ SINIRLANDIRILDI
Bu kapsamda geçtiğimiz ay alınan başka bir kararla, 65 yaş üstü bireylerin ATM’lerden günlük para çekme ve havale limitleri 300 bin yen (yaklaşık 80 bin TL) ile sınırlandırıldı. Amaç, dolandırıcılık durumunda kaybın en aza indirgenmesi.
ŞEHİRLERDE UYGULAMA BAŞLADI
Osaka’nın başlattığı bu uygulama, ülkenin diğer büyük şehirlerinde de benzer adımlarla destekleniyor. Tokyo, Nagano ve Fukuoka gibi kentlerde çağrı engelleme cihazları, kamuya açık seminerler ve bankalara entegre edilen güvenlik sistemleriyle yaşlı bireylerin korunmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.