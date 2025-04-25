ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Ceza Verilecek

AMAÇ FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Yasağa herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacak. Ancak bankalar ve çeşitli ticari kuruluşlar, ATM'lerde uyarı afişleri asarak ve müşterileri bilgilendirerek bu düzenlemeye katkı sağlamakla yükümlü olacak. Şehir yönetimi, toplumda farkındalık yaratarak bu davranışı sosyal bir norm haline getirmeyi hedefliyor.