Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: Bir SMA İlacı Daha SGK'nın Geri Ödeme Listesine Alındı

SMA hastası çocuklar ve ailelerini sevindirecek bir haber daha Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Bir SMA ilacının daha geri ödeme listesine alındığını belirten Bakan Işıkhan, bilgisayarlı tomografi ve MR görüntülemelerinde kullanılan ilaçların hastaneler tarafından temin edileceğini aktardı.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Işıkhan, “Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığı ile vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almalarını sağlamak amacıyla; sağlıkta erişim, güvence ve dijital takip alanında yeni adımlar attık” dedi.

Işıkhan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Daha önce müjdesini vermiş olduğumuz; kullanım kolaylığı olan bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı. Bilgisayarlı tomografi ve MR görüntülemelerinde kullanılan ilaçların vatandaşlarımızca eczanelerden alınması yerine hastaneler tarafından temin edilmesi sağlandı. Yoğun bakım ünitelerindeki sağlık verilerinin anlık olarak izlenebilmesine yönelik düzenleme hayata geçirildi.”

BİR İLAÇ DAHA LİSTEYE EKLENMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 11 Nisan tarihinde. Antalya’da düzenlenen 14. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, SMA tedavisinde kullanılan yeni bir ilacın daha SGK geri ödeme listesine ekleneceğini belirtmişti.

Bakan Işıkhan, 2017’den bu yana geri ödemesi yapılan ilaca ek olarak, kullanım kolaylığı sunan bir başka ilacın da artık devlet tarafından karşılanacağını ifade etmişti. Işıkhan, "SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve bildiğiniz üzere 2017 yılından bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listemize dahil edeceğiz" demişti.