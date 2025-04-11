Bakan Işıkhan Açıkladı! SMA Tedavisinde Kullanılıyor, SGK Geri Ödeme Listesine Alınacak

SMA hastası çocuklar ve ailelerini sevindirecek bir haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Antalya’da düzenlenen 14. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Kurultayı'nda konuşan Işıkhan, SMA tedavisinde kullanılan yeni bir ilacın daha SGK geri ödeme listesine ekleneceğini açıkladı.

BİR İLAÇ DAHA EKLENİYOR

Bakan Işıkhan, 2017’den bu yana geri ödemesi yapılan ilaca ek olarak, kullanım kolaylığı sunan bir başka ilacın da artık devlet tarafından karşılanacağını belirtti. Işıkhan, "SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve bildiğiniz üzere 2017 yılından bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listemize dahil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA