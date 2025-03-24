'Pes' Dedirten Vicdansızlık! SMA Hastaları İçin Konulan Bağış Kumbarasını Çaldı

Bursa'da bir fırında 'pes' dedirten hırsızlık yaşandı. Bir şahıs, SMA hastaları için koyulan bağış kumbarasını çalıp kaçtı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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'Pes' Dedirten Vicdansızlık! SMA Hastaları İçin Konulan Bağış Kumbarasını Çaldı

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesinde bulunan bir fırına ekmek alma bahanesiyle gelen şahıs, gözüne SMA hastaları için biriktirilen paraların olduğu bağış kumbarasını kestirdi.

Ekmek aldıktan sonra telefonla konuşuyormuş gibi yapıp çalışanların dikkatini dağıtan şahıs, bir anda kumbarayı poşetinin içine atarak uzaklaştı. Kumbaranın olmadığını fark eden çalışanlar, güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerinde çalındığını gördü.

Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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