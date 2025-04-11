'Facia Oteli'nde Herkes Kurtulabilirmiş! Bilirkişi Tek Tek Anlattı, Altın Zaman Detayı Dikkat Çekti

Bolu’da Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında 78 vatandaş hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yangında her geçen gün yeni bir ihmal ortaya çıkarken, TBMM Kartalkaya Yangını Araştırma Komisyonu, Grand Kartal Otel Yangını Bilirkişileri Heyeti’ni dinledi.

Bilirkişi heyetinde yer alan uzmanın ifadeleri bir kez daha kan dondurdu. İhmal üstüne ihmal gözler önüne serilirken, “Alarm çalsaydı, ‘altın zaman’ dediğimiz yedi-sekiz dakikada yangından haberleri olsaydı kesinlikle kurtulurlardı” dedi.

Bilirkişilerin ifadeleri, otelde gaz kesme sistemi olmadığını, yangın dolabının önünün kapalı olduğu ve iş güvenliği uzmanının yeterli önemi vermediğini işaret etti.

Yangın uyarı sistemine ilişkin çok çarpıcı ifadeler kullanan Bilirkişi Prof. Dr. Servet İbrahim Timur, "Yangın uyarı sistemi var mıydı, çalışmadı mı? Bizden önce giden kriminal "fire track"i (yangın alarmı paneli) gördüğünü, tamamen yandığını söylüyor. Biz gittiğimizde, gerçekten burada da bir gariplik var, duvardan sökülmüş, biz göremedik. 12 tane kablo geliyor dolayısıyla da 12 katın alarm sistemleri buna bağlı ama çalışıyor muydu, çalışmıyor muydu, teknik olarak faal durumda mıydı bilmiyoruz ama çalışmadığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yangının başladığında alarmın çalması durumunda, ‘altın zaman’ olarak nitelendirilen yedi-sekiz dakikalık bir kurtulma imkanı olacağı belirtilirken, bu süre içerisinde herkesin aslında kurtarılabileceği bilgisi paylaşıldı.

PERSONELİN EĞİTİMSİZLİĞİ

Personelin yangın eğitiminin bulunmadığı yönündeki görüşlerinin "net olduğunu" ifade eden Timur, personelin alevleri ilk gördüğü anda yangın tüpü almayı denemediklerinin görüldüğünü ifade etti.

OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMİ YOK

Heyet Koordinatörü Dr. Hikmet İskender de otelde LPG sistemi bulunduğunu dile getirdi. İskender, "Normalde bu dağ otellerinde, Uludağ, Kartalkaya, Kartaltepe, Palandöken, LNG veya NG, yani doğal gaz veriliyor, mesela Bursa Uludağ'da direkt şehirden geliyor. Burada nedense LNG bağlanmamış ve LPG bağlamışlar, bunun da araştırılması lazım." dedi.

Davlumbazlarda otomatik söndürme sisteminin yanı sıra otomatik gaz kesme sisteminin de bulunmadığına dikkati çeken İskender, LPG vanasının 21 Ocak saat 11.00'de ana tanktan kapatıldığı iddialarını hatırlattı.

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI OLAYDAN SONRA YOK EDİLMİŞ

Yangın esnasında var oldukları görülen yangın söndürme cihazlarının olaydan sonra "birileri tarafından yok edildiğini", bunları bulamadıklarını söyleyen İskender, ayrıca ilk başladığı yerdeki hararetten, davlumbazın kaplamasının erimesinden ve renk dağılımından yangının şiddetinin 1100 derecelere kadar çıktığının anlaşıldığını bildirdi.

Kaynak: AA