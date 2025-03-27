Bakan Tunç Açıkladı! Kartalkaya Yangın Faciasında 6 Tutuklama Daha

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 78 kişinin can verdiği yangın faciasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden akademisyenlerden oluşan uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun başsavcılığa sunulduğunu belirtti. Bu kapsamda 6 şüphelinin daha tutuklandığını belirten Bakan Tunç, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü ifade etti.

BİLİRKİŞİ RAPORU HAKKINDA

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilen bilirkişi raporunda ihmaller zinciri tek tek sıralandı. Raporda, kamu kurumları, otel sahipleri ve yöneticileri asli kusurlu bulundu.

KUSURLULAR TEK TEK SIRALANDI

Öte yandan raporda, yangının Bolu İtfaiyesi ve Bolu İl Özel İdaresi gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadığı için, otelin işletme belgesini veren Kültür ve Turizm Bakanlığı denetim süreçlerinde yetersiz kaldığı için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da eksik denetimler nedeniyle birinci derecede etkili olduğu belirtildi.

6 TUTUKLAMA DAHA

Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerden oluşan uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmuştur. Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir. Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Bu elim faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum."

Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerden oluşan uzman bilirkişi… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) March 27, 2025

Kaynak: Haber Merkezi