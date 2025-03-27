İl İl Bayram Namazı Saatleri Belli Oldu

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namazı saatleri belli oldu.

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İl İl Bayram Namazı Saatleri Belli Oldu

Türkiye, Ramazan ayının manevi iklimini yaşanırken, Ramazan Bayramı'na hazırlıkları devam ediyor. Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre, şehir şehir bayram namazı vakitleri şu şekilde:

İstanbul: 07:22

Ankara: 07:07

İzmir: 07:30

Bursa: 07:22

Adana: 06:57

Adıyaman: 06:45

Afyonkarahisar: 07:16

Ağrı: 06:26

Aksaray: 07:02

Amasya: 06:55

Antalya: 07:16

Ardahan: 06:27

Artvin: 06:31

Aydın: 07:27

Balıkesir: 07:27

Bartın: 07:09

Batman: 06:34

Bayburt: 06:37

Bilecik: 07:18

Bingöl: 06:36

Bitlis: 06:30

Bolu: 07:12

Burdur: 07:17

Çanakkale: 07:32

Çankırı: 07:03

Çorum: 06:58

Denizli: 07:22

Diyarbakır: 06:37

Düzce: 07:13

Edirne: 07:32

Elazığ: 06:42

Erzincan: 06:40

Erzurum: 06:33

Eskişehir: 07:16

Gaziantep: 06:49

Giresun: 06:44

Gümüşhane: 06:40

Hakkari: 06:23

Hatay: 06:54

Iğdır: 06:22

Isparta: 07:16

Kahramanmaraş: 06:50

Karabük: 07:07

Karaman: 07:05

Kars: 06:26

Kastamonu: 07:03

Kayseri: 06:56

Kilis: 06:50

Kırıkkale: 07:04

Kırklareli: 07:29

Kırşehir: 07:01

Kocaeli: 07:18

Konya: 07:08

Kütahya: 07:18

Malatya: 06:45

Manisa: 07:28

Mardin: 06:35

Mersin: 07:00

Muğla: 07:25

Muş: 06:32

Nevşehir: 06:59

Niğde: 06:59

Ordu: 06:46

Osmaniye: 06:53

Rize: 06:36

Sakarya: 07:16

Samsun: 06:53

Şanlıurfa: 06:43

Siirt: 06:30

Sinop: 06:57

Şırnak: 06:28

Sivas: 06:50

Tekirdağ: 07:28

Tokat: 06:52

Trabzon: 06:39

Tunceli: 06:40

Uşak: 07:20

Van: 06:25

Yalova: 07:21

Yozgat: 06:59

Zonguldak: 07:11

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