Ankara ve İstanbul'da Ev Baskınları! Veli Saçılık Gözaltında

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar sürerken, bu sabah Ankara ve İstanbul'da ev baskınları düzenlendi. Aralarında sosyolog Veli Saçılık'ın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara ve İstanbul'da Ev Baskınları! Veli Saçılık Gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da dahil 50 kişinin tutuklanmasına yönelik protestolar devam ederken, bu sabah Ankara ve İstanbul'da şafak operasyonlarıyla birçok kişi evlerinden gözaltına alındı.

Ankara'da yapılan ev baskınlarında sosyolog Veli Saçılık'ın da gözaltına alındığı belirtildi.

Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada, "Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün bu sabah yapmış olduğu operasyon ile gözaltına alınanlar bulunmaktadır. Basın suçları savcısı tarafından 22 kişi hakkında soruşturma açıldığı öğrenilmiştir. Süreci takip etmekteyiz" denildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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