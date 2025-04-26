Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum: 26 Nisan 2025 Güncel Liste
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları 26 Nisan 2025 itibarıyla yeniden güncellendi. Fiyatlar şehirler arasında küçük farklar gösteriyor.
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kuru dalgalanmaları ve vergi artışları, akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?
İşte 26 Nisan 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45,16 TL
Motorin: 45,36 TL
LPG: 27,39 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45,01 TL
Motorin: 45,24 TL
LPG: 26,79 TL
Ankara
Benzin: 45,77 TL
Motorin: 46,17 TL
LPG: 27,29 TL
İzmir
Benzin: 46,13 TL
Motorin: 46,51 TL
LPG: 27,24 TL
Kaynak: Haber Merkezi