Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum: 26 Nisan 2025 Güncel Liste

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kuru dalgalanmaları ve vergi artışları, akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

İşte 26 Nisan 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45,16 TL

Motorin: 45,36 TL

LPG: 27,39 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45,01 TL

Motorin: 45,24 TL

LPG: 26,79 TL

Ankara

Benzin: 45,77 TL

Motorin: 46,17 TL

LPG: 27,29 TL

İzmir

Benzin: 46,13 TL

Motorin: 46,51 TL

LPG: 27,24 TL

Kaynak: Haber Merkezi