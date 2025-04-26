Bakanlık Fırsatçıların Peşinde! Cezalar Yolda… Deprem Sonrası Tam 236 Tane Tespit Edildi

Ticaret Bakanlığı, İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında konut, çadır ve deprem çantalarına fahiş fiyat uygulayan fırsatçılar için harekete geçti. Bakanlık 1079 ürünün mercek altına alındığını, 236 işletmenin fahiş fiyat yaptığını açıkladı. Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere 1,4 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Esma Karayel Esma Karayel
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Bakanlık Fırsatçıların Peşinde! Cezalar Yolda… Deprem Sonrası Tam 236 Tane Tespit Edildi

Uzun zamandır üzerinde ‘felaket’ senaryoları yazılan İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında devam eden 200’ü aşkın artçı, halkın endişelerini artırdı.

6 Şubat depreminin etkilerini yıllar geçse de atlatamayanlar, İstanbul’daki depremle yeniden diken üstünde yaşamaya başlarken ‘deprem fırsatçıları’ yine rahat durmadı.

Bakanlık Fırsatçıların Peşinde! Cezalar Yolda… Deprem Sonrası Tam 236 Tane Tespit Edildi - Resim : 1

ÇADIR, KONUT, ÇANTA… HEPSİ ZAMLANDI

İstanbul depremi sonrasında Ankara başta olmak üzere çevre illerde kiralık ve satılık konut fiyatlarında, deprem çantası ve çadır fiyatlarında fahiş zam uygulandı.

E-ticaret sitelerinde 373 liradan satılan acil durum çantasının fiyatı 465 liraya çıkarken, 219 liralık ilk yardım setinin 389 liraya kadar yükseldi. Çadır fiyatlarında da benzer şekilde artış yaşandı.

Bakanlık Fırsatçıların Peşinde! Cezalar Yolda… Deprem Sonrası Tam 236 Tane Tespit Edildi - Resim : 2

236 İŞLETME TESPİT EDİLDİ

Fırsatçıların gün yüzüne çıkmasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Deprem çantası ve çadır denetimi yapan bakanlık ‘Fahiş fiyata geçit yok!’ diyerek 1079 ürünün mercek altına alındığını, 236 işletmenin fahiş fiyat yaptığını açıkladı.

'DENETİM DEVAM EDECEK'

Bakanlık, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere 1,4 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Afet durumlarında toplumsal hassasiyeti fırsata çevirerek fahiş fiyat artışı yapan ve vatandaşlarımızı mağdur eden kişi ve kuruluşlara karşı denetimlerimizin devam edileceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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