Bakanlıklarla İlgili Dikkat Çeken Kulis! Müsteşarlar Geri mi Geliyor?

Nefes gazetesinin “Duvarların Dili Olsa” bölümünde bakan yardımcılarıyla ilgili bir kulis bilgisi paylaşıldı. Buna göre, AKP kulislerinde bakan yardımcılarının parti içinde ciddi bir tartışma konusu olduğu iddia edildi. 2018 yılının temmuz ayında tamamen kaldırılan müsteşarlıkların yeniden getirilebileceği konuşuluyor.

Her bakanlıkta görev alan 4-5 bakan yardımcısının verimli olmadığının düşünüldüğü, gruplaşmalar yüzünden bazı bakanlıklarda ciddi sıkıntılar yaşandığı ve bunun için harekete geçileceği öne sürüldü. Haberde, "AKP kurmayları, bakan yardımcılıklarının kaldırılması ve yeniden müsteşarlıklara dönülmesi için hazırlık yapmaya başlamış." ifadelerine yer verildi.

MÜSTEŞARLIK NE ZAMAN KALDIRILDI?

Müsteşar, bir bakanlıkta bakandan sonra en yüksek rütbeli kamu yöneticisiydi. Bakan makamında olmadığı zamanlarda müsteşarın onun yerine karar verme yetkisi bulunuyordu. 1937 yılından beri bulunan müsteşarlık makamı 2018 yılının temmuz ayında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla tamamen kaldırıldı, müsteşarın tüm görevleri ise bakan yardımcılarına verildi.

Kaynak: Nefes