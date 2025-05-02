MHP'nin Acı Günü: Eski Milletvekili Mehmet Ekici Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski MHP Milletvekili Mehmet Ekici, bu sabah Ankara'da hayatını kaybetti. Mehmet Ekici, Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde son yolculuğuna uğurlandı.

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MHP'nin Acı Günü: Eski Milletvekili Mehmet Ekici Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski MHP Gençlik Kolları Başkanı ve 20'nci Dönem Yozgat ve 23'üncü Dönem Ankara Milletvekili Mehmet Ekici, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bu sabah Ankara'da hayatını kaybetti. Ekici, ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ankara İncek Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Ekici’nin cenaze namazında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Milletvekili Bekir Bozdağ, Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, Zafer Partisi’nin tutuklu Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Baş Danışmanı Çınar Coşkunserçe başta olmak üzere birçok siyasi, Ekici’nin ailesi ve sevenleri hazır bulundu.

Merhum Ekici’nin damadı ve 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı olan Sinan Oğan, bugün akşam definden sonra ve yarın tüm gün Ankara Grand Mercure Otel’de taziyelerin kabul edileceğini duyurdu. Ekici'nin naaşı cenaze namazından sonra Ankara’daki İncek Mezarlığı’na defin edildi.

MEHMET EKİCİ KİMDİR?

1955 yılında doğan Mehmet Ekici, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye Bölümü mezunuydu. Evli ve üç çocuk babası olan Ekici, MHP'den 20. Dönem Ankara ve 23. Dönem Yozgat milletvekilliği yaptı.

Eski MHP Milletvekili Mehmet Ekici Hayatını KaybettiEski MHP Milletvekili Mehmet Ekici Hayatını KaybettiSiyaset

Kaynak: DHA

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