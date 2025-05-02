CHP'li Özçağdaş'tan 'MESEM' Tepkisi! 'Sorumlular Hesap Vermeli'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın zorunlu eğitim kapsamına aldığı ve çocukların işçi olarak çalıştırıldığı MESEM uygulamasına tepkiler sürüyor. Birçok çocuk program kapsamında çalıştığı sırada hayatını kaybederken, CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, uygulamanın neden olduğu kamu zararına da dikkat çekti.

MESEM'e yönelik eleştirilerini sıraladığı bir açıklama yapan Suat Özçağdaş, bilinen verilere göre 13 çocuğun MESEM'de çalışırken öldüğünü belirterek, birçok çocuğun da ciddi iş kazalarında yaralandığını veya fiziksel veya psikolojik olarak etkilendiğini anlattı. CHP'li vekil, çocukların kendilerine uygun olmayan işleri, uygun olmayan yerlerde yapmak zorunda bırakıldıklarını belirtti.

'ÇOCUKLARIMIZ DEVLET ELİYLE İŞÇİ OLUYOR'

MESEM'ler ile ilgili konuşulması gereken bir başka noktanın da devlet desteği olduğu söyleyen Özçağdaş, "Devlet çocuklara ödenen maaşlar için iş yerlerine katkı veriyor. Devlet, eğitimde olması gereken çocuklarımızı işçi yapıp, parasını ödeyip kendi eliyle çocuk işçiler yaratıyor, çocuklarımızı sermayenin eline teslim ediyor! Tüm bunlar yetmezmiş gibi, hiçbir denetim ve kontrol mekanizması olmadan bu tabloda bazı iş yerleri devletten haksız kazanç elde etmek için hiç var olmayan işletmelerde çocukları ve yetişkinleri çalışıyormuş gibi gösteriyor ya da sahte beyanlarda bulunuyor" dedi.

Bu düzenin yolsuzluk ve denetimsizliği ivmelendirdiğini belirten CHP'li vekil, sosyal adaletin dibe vurduğu ve emek sömürüsünün tırmandığı sistematik bir çürüme oluştuğunu ifade etti. Devlet kaynaklarını hileyle belli bir gruba dağıtanların bedel ödemediğini anlatan milletvekili, "Çocuklarımıza bir öğün yemek, bir bardak su vermeyenler, onlar ölürken sesini çıkarmıyor! MESEM’leri kapatacak, her çocuğun hakkı olan eğitimi devlet eliyle hepsine eşit ve nitelikli olarak ulaştıracağız" diye konuştu.