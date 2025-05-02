CHP’li Deniz Demir’den Kanun Teklifi: 'İşçi ve Memurun Mazeret İzni Eşitlensin'

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Meclis’e çalışan izinlerine ilişkin bir kanun teklifi sundu. Demir, işçilere verilen mazeret izni hakkının memurlar ile eşitlenmesini talep etti. Demir ‘Eşitlik ilkesinin bir gereği olarak mazeret izni konusunda memur işçi ayrımı ortadan kalkmalı, tanınan mazeret izni hakkı memurlar ve işçiler için eşit olmalıdır’ dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
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CHP’li Deniz Demir’den Kanun Teklifi: 'İşçi ve Memurun Mazeret İzni Eşitlensin'

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, TBMM’ye bir kanun teklifi sunarak, işçilere ve memurlara verilen mazeret izinlerinin eşit olmasını talep etti.

Demir, İş Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile işçiye; evlenmesi, evlat edinmesi, ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü ve eşinin doğum yapması hâlinde verilen mazeret izinlerinin memurlar ile eşit olacak şekilde artırılmasını istedi.

CHP’li Deniz Demir’den Kanun Teklifi: 'İşçi ve Memurun Mazeret İzni Eşitlensin' - Resim : 1

'EŞİT İZİN VERİLMELİ'

Deniz Demir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Mevzuatımızda, işçiye evlilik ve cenaze izni olarak yalnız üç ve babalık izni olarak da yalnız beş gün izin hakkı tanınıyor. Aynı mazeret izinleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda memura, eşinin doğum yapması hâlinde on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde ise yedi gün olacak şekilde verilmekte.

CHP’li Deniz Demir’den Kanun Teklifi: 'İşçi ve Memurun Mazeret İzni Eşitlensin' - Resim : 2

'MAZERET İZİNLERİ 7 GÜN OLMALI'

Eşitlik ilkesinin bir gereği olarak mazeret izni konusunda memur işçi ayrımı ortadan kalkmalı, tanınan mazeret izni hakkı memurlar ve işçiler için eşit olmalıdır. Bu sebeple verdiğimiz kanun teklifi ile işçilerde babalık izninin 10 gün ve diğer mazeret izinlerinin 7 gün olmasını talep ediyoruz.

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