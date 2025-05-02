AK Parti’den Yeni Torba Kanun: Diyanet'e Denetim Yetkisi Geliyor

ÜNSAL ERGEL

AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunduğu “Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan enerji politikalarına kadar birçok alanda önemli düzenlemelere gitmeyi hedefliyor. Toplam 29 maddeden oluşan teklif, Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda yapılan değişikliklerin yanı sıra, bazı kurumların yapısal dönüşümünü de içeriyor.

DİYANET'E YENİ GÖREV

Teklifin ilk bölümü, Diyanet İşleri Başkanlığı’na dair düzenlemelere ayrılmış durumda. İptal edilen önceki yasal düzenlemelerin yerine, Diyanet’in dini yayınları denetleme, mealleri inceleme ve dini günleri belirleme görevleri yeniden yasal zemine oturtuluyor. Ayrıca Diyanet’in yurt dışı teşkilatı “müşavirlik” ve “ataşelik” şeklinde yeniden yapılandırılırken, sözleşmeli personel ödemeleri de yeniden düzenleniyor.

VERGİ MUAFİYETLERİ

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) için vergi, harç ve gümrük muafiyetleri tanınırken, kurumun fikrî ve sınai ürünlerden gelir elde etmesinin önü açılıyor. Kuruma ait mal ve varlıkların devlet malı sayılacağı ve haciz yasağı getirileceği de teklifin dikkat çeken maddeleri arasında.

KAMU KURUMLARINDA DÜZENLEME

Milli Saraylar İdaresi gelirlerinin özel hesapta toplanması ve tarihi yapılarla ilgili bazı alımların Kamu İhale Kanunu dışında tutulması, bürokratik süreçlerde esneklik sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, bazı kamu görevlilerine (örneğin MAPEG personeli) açılan ceza davalarında dava masraflarının idare tarafından karşılanması öngörülüyor.

KURULLARDA YAPISAL DEĞİŞİKLİK

Rekabet Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu gibi stratejik kurullarda üye atama usulleri ve eğitim şartları yeniden belirleniyor. Kurul üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanması ve taşıması gereken niteliklerin açıkça kanunla tanımlanması, yürütme organının etkisini artıran bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi