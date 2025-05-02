Borsa Soruşturmasında 12 Kişi Tutuklandı

Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişi tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Borsa Soruşturmasında 12 Kişi Tutuklandı

Borsa İstanbul'da manipülatif uygulamalar gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Söz konusu şahıslar, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarla "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı" gerekçeleriyle gözaltına alındı.

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12'si hakkında tutuklama kararı verilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

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