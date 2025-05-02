Diyanet’ten Tartışma Yaratacak ‘Cuma’ Hutbesi! 'Dostlukla Başlayan Kadın Erkek Arkadaşlıkları Zina Batağına Çekiyor'

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma günü olması nedeniyle bir ‘Cuma Hutbesi’ hazırladı. “Nefsi ve Nesli İfşat Eden Büyük Günah: Zina” başlığıyla yayınlanan hutbede yer alan çarpıcı ifadeler ise dikkat çekti. Hutbede ‘Müstehcen reklamlar, sanat adı altında yapılan gayr-i ahlaki tiyatro, sinema ve dizi filmler, zinayı meşru göstermeye çalışmaktadır. Dostluk ve dertleşme gibi düşüncelerle başlayan kadın erkek arkadaşlıkları kişileri, zina batağına çekmektedir’ ifadelerine yer verildi.

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Diyanet’ten Tartışma Yaratacak ‘Cuma’ Hutbesi! 'Dostlukla Başlayan Kadın Erkek Arkadaşlıkları Zina Batağına Çekiyor'

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘Cuma Hutbesi’nde yer alan ifadeler gündem oldu. Zinanın aile kurumuna yapılan en büyük saldırı olduğu vurgulanan hutbede tiyatro, dizi ve filmler, kadın-erkek arasındaki arkadaşlık zinaya yol açıcı unsurlar olarak gösterildi.

“Nefsi ve Nesli İfşat Eden Büyük Günah: Zina” başlığıyla yayınlanan hutbede aralarında dinen evlenme engeli olmayan bir erkek ve bir kadının baş başa kalması ya da ev arkadaşlığı adı altında bir arada bulunmasının haram olduğu görüşüne yer verildi.

Diyanet’ten Tartışma Yaratacak ‘Cuma’ Hutbesi! 'Dostlukla Başlayan Kadın Erkek Arkadaşlıkları Zina Batağına Çekiyor' - Resim : 1

'BÜYÜK GÜNAH'

"Flört, dost hayatı, arkadaşlık, kaçamak, aldatma’ gibi kavramlarla bu büyük günah asla masum gösterilemez’ diye vurgulanan hutbede şöyle denildi:

Gönül ilişkisi, yasak aşk, gençlik hevesi, düzeyli birliktelik gibi sözlerle zinayı meşrulaştırmak, harama giden yola kapı aralamaktır. ‘Çapkınlık’ denilerek övünülen şey, esasında bir zinakârlıktır, insanın namusuna göz dikmektir, haramdır. Hele hele özgürlük adıyla bütün dünyaya dayatılmaya çalışılan ve Lût (a.s)’ın kavmini helake sürükleyen eşcinsellik ise Allah’ın lanetlediği bir sapkınlıktır, haramdır, büyük bir günahtır.

'KADIN-ERKEK DOSTLUĞU ZİNA BATAĞINA ÇEKMEKTE'

Hutbede sanatın da eleştirilerek, zinaya yol açtığının vurgulandığı kısım ise şöyle: İslami ve insani değerleri hiçe sayan müstehcen reklamlar, sanat adı altında yapılan gayr-i ahlaki tiyatro, sinema ve dizi filmler, zinayı meşru göstermeye çalışmaktadır. Dijital mecralarda yaygınlaşan, evlilik müessesesini istismar eden sohbet ve evlilik siteleri, gençleri evlilikten uzaklaştırmakta, zinaya sürüklemektedir. Dostluk ve dertleşme gibi düşüncelerle başlayan kadın erkek arkadaşlıkları kişileri, zina batağına çekmektedir.

Diyanet’ten Tartışma Yaratacak ‘Cuma’ Hutbesi! 'Dostlukla Başlayan Kadın Erkek Arkadaşlıkları Zina Batağına Çekiyor' - Resim : 2

'MEŞRU BİR EVLİLİK MUHKEM BİR KALEDİR'

Diyanet’in Cuma Hutbesi’ne son günlerde sosyal medyada gündem olan kadın programlarına da yer verildi:

Çok nadir görülen çirkin bir hadisenin, çarpık bir ilişkinin, bazı gündüz kuşağı programlarında, sinema ve dizilerde reyting uğruna haftalarca gündemde tutulması, toplumun dini ve ahlaki değerlerini hiçe sayan büyük bir sorumsuzluktur. Aile birliğine zarar veren zinayı işleyenlerle, bunların yaptığı kötülükleri ekranlara taşıyan ya da sosyal medyada paylaşanlar aynı günahın ortaklarıdır. Aziz Müslümanlar, zinanın panzehri evliliktir. Meşru bir evlilik, insanın bütün kötülüklerden sığınabileceği güçlü bir siper, muhkem bir kaledir.

Diyanet’ten Tartışma Yaratacak ‘Cuma’ Hutbesi! 'Dostlukla Başlayan Kadın Erkek Arkadaşlıkları Zina Batağına Çekiyor' - Resim : 3

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Kaynak: ANKA

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