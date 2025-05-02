Sürpriz Yolculuk İzleyenleri Güldürdü: Otostop Yaptıkları 'Dayı' Rektör Çıktı

Gümüşhane'de üniversite öğrencilerinin akşam saatlerinde başına gelen olay, hem güldürdü hem şaşırttı. Yurtlarına gitmek için otostop çeken öğrencileri aracına alan sürücünün Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız olduğunu yolculuk sırasında öğrenen gençler, büyük şaşkınlık yaşadı.

Üniversite kampüsü yakınlarında otostop çeken birkaç öğrenciyi aracıyla alan Prof. Dr. Oktay Yıldız, öğrencilerle sohbet ederek hangi bölümde okuduklarını, üniversite ve şehirle ilgili düşüncelerini sordu. Öğrenciler ise sürücüyü tanımadan samimi bir şekilde "Dayı" diye hitap etmeye devam etti.

Rektör Yıldız, sohbetin sonunda öğrencilerden üniversitenin yeni rektörünü tanıyıp tanımadıklarını sordu. Aracın ön koltuğunda oturan ve Diyarbakır'dan gelen Bilgisayar Programcılığı 1. sınıf öğrencisi Kadir, rektörü tanımadığını söyleyince, Yıldız tebessümle "İşte o rektör benim" dedi.

'DAYI REKTÖRÜM'

Bu sürpriz açıklama üzerine neye uğradığını şaşıran Kadir, heyecanla "Dayı rektörüm!" diyerek kahkahalara boğuldu. Aracın içindeki bu renkli anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi.

Kaynak: İHA