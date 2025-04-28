Öğretmen Heimlich Manevrasıyla Öğrencisini Kurtardı

Uşak’ta bir ilkokulda yaşanan olayda, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenci, öğretmenin zamanında müdahalesi sayesinde kurtarıldı. Öğretmen, boğazına çikolatalı ekmek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla hayata döndürdü.

Öğretmen Heimlich Manevrasıyla Öğrencisini Kurtardı

Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisi İbrahim Kağan, okul koridorunda yediği çikolatalı ekmek parçasının boğazına kaçması sonucu nefes almakta zorlandı. Yardım çağrısında bulunan küçük öğrenciye, sınıf öğretmeni Yağmur Aydoğan hızla müdahale etti. Heimlich manevrası uygulayan Aydoğan, öğrencisinin hayatını kurtardı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaşananları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "İlimiz Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulu'nda derse giderken çikolatalı ekmeği boğazına kaçan öğrencimiz İbrahim Kağan, sınıf öğretmenimiz Yağmur Aydoğan'ın dikkatli ve hızlı müdahalesi sayesinde Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. İlk yardım bilgisi ve soğukkanlılığıyla bir hayat kurtaran öğretmenimize gönülden teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Heimlich manevrası Öğretmen Öğrenci
Ne İstanbul Ne Ankara Ne de İzmir Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli Belli Oldu! Listeye Giren Şehirlere Çok Şaşıracaksınız İşte Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli
Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı
Bursa'da Tekstil Fuarı, Sektör Temsilcileri Buluştu Bursa'da Tekstil Fuarı, Sektör Temsilcileri Buluştu
Takla Atan Otomobilden Yaralı Kurtuldu Takla Atan Otomobilden Yaralı Kurtuldu
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde Ev Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı
Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin
45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime Ortaya Çıktı 45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime
Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı
Merkez Bankası'ndan Bütün Bankalara Yeni Talimat! Hepsi Tümden Değişti Merkez Bankası'ndan Bütün Bankalara Yeni Talimat! Hepsi Tümden Değişti