Öğretmen Heimlich Manevrasıyla Öğrencisini Kurtardı

Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisi İbrahim Kağan, okul koridorunda yediği çikolatalı ekmek parçasının boğazına kaçması sonucu nefes almakta zorlandı. Yardım çağrısında bulunan küçük öğrenciye, sınıf öğretmeni Yağmur Aydoğan hızla müdahale etti. Heimlich manevrası uygulayan Aydoğan, öğrencisinin hayatını kurtardı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaşananları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "İlimiz Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulu'nda derse giderken çikolatalı ekmeği boğazına kaçan öğrencimiz İbrahim Kağan, sınıf öğretmenimiz Yağmur Aydoğan'ın dikkatli ve hızlı müdahalesi sayesinde Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. İlk yardım bilgisi ve soğukkanlılığıyla bir hayat kurtaran öğretmenimize gönülden teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA