Bursa'da Tekstil Fuarı, Sektör Temsilcileri Buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde yapılan Turkish Fashion Fabrics Show Fuarı kapılarını açtı.

Bursa'da Tekstil Fuarı, Sektör Temsilcileri Buluştu

Bursa’nın tekstil sektöründeki tasarım, kalite ve ürün çeşitliliğinde ulaştığı potansiyelini dünyaya tanıtmak amacıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde KFA Fuarcılık organizasyonuyla hayata geçirilen Turkish Fashion Fabrics Show Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı kapılarını açtı. Sektörün önemli buluşmasında 50’ye yakın ülkeden 200’den fazla alıcı Bursalı firmalar ile işbirliği masasında bir araya geldi.

ZİYARETE AÇILDI

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, sektörlerin ihracat odaklı büyümesine yeni fuarcılık organizasyonlarıyla sürdürüyor. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde sektör liderlerini bir araya getiren fuar, 30 Nisan Çarşamba gününe kadar sektör profesyonellerini ağırlayacak. Kumaş, iplik ve tekstil aksesuarları alanında faaliyet gösteren yerli üreticileri buluşturan fuarın ilk gününde BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO yönetim kurulu ve divan üyeleri fuarda stant açan firmaları ziyaret etti.

Kaynak: AA

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