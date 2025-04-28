Takla Atan Otomobilden Yaralı Kurtuldu
Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana gelen kazada, bir otomobil elektrik panosuna çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, F.Ö. yönetimindeki 34 GOS 101 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ters döndü ve içinde sıkışan sürücü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından araç çekici yardımıyla kaldırıldı ve yol trafiğe yeniden açıldı. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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