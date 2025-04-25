Herkes Ona, O Yapay Zekaya Sordu: İşte Ali Erbaş'ın 'Ayet' Sohbeti...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adana ziyareti kapsamında İrşad Hacı Nuri Çomu Kur’an Eğitim Merkezi ile Hacı Şenel Özçete Camisi'nin açılışına katıldı. Açılış sonrasında orada bir konuşma yapan Ali Erbaş, lisedeyken Yasin suresinin bir ayetini anlayamadığından bahsederek, bir süre önce söz konusu ayeti yapay zekaya yazdığını anlattı.

Erbaş, Kur'an'ın bilime uymadığı yorumlarına yol açtığını söylediği ayetle ilgili şöyle konuştu:

"Güneş kendisi için tayin edilmiş belirli bir yörüngeye doğru hareket etmektedir. Ama ben lisede okurken, 'Güneş sabittir.', bilimsel çalışmaların sonucu buydu, 'Güneş sabittir, diğer 9 gezegen onun etrafında dönmektedir.' Diyorlardı ki 'Kur'an bilime uymuyor.' Halbuki bilim Kur'an'a uymuyordu. Ne oldu 1982 yılında? Gökbilimciler, astronomlar tespit ettiler ki güneş hareket etmektedir. Hatta belirli bir yörüngeye doğru" dedi.

'YAPAY ZEKA BAZI ZEKALARI GERİDE BIRAKTI'

Kısa bir süre önce bu ayeti yapay zekaya yazdığını belirten Diyanet İşleri Başkanı, "Dedim ki, bunun hikmeti nedir? Nasıl açıklarsınız? Yapay zeka, şaşkınlıklar, hayretler içerisinde cevaplar verdi bana. 'Bunun 1400 sene önce bilinmiş olması imkansız' diyor. Yapay zeka, bazı zekaları geride bırakmış durumda. 'Bunun bilinmesi mümkün değil, bilim bunu 1980'li yıllarda ancak bilebildi' diyor. Bunun gibi nice ayetler var" diye konuştu.

Kaynak: DHA