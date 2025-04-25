Herkes Ona, O Yapay Zekaya Sordu: İşte Ali Erbaş'ın 'Ayet' Sohbeti...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an'da yer alan ve lise yıllarında anlayamadığını söylediği bir ayeti yapay zekaya sorduğunu anlattı. Ali Erbaş, "Dedim ki, bunun hikmeti nedir? Yapay zeka hayretler içerisinde cevaplar verdi" diye konuştu.

Son Güncelleme:
Herkes Ona, O Yapay Zekaya Sordu: İşte Ali Erbaş'ın 'Ayet' Sohbeti...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adana ziyareti kapsamında İrşad Hacı Nuri Çomu Kur’an Eğitim Merkezi ile Hacı Şenel Özçete Camisi'nin açılışına katıldı. Açılış sonrasında orada bir konuşma yapan Ali Erbaş, lisedeyken Yasin suresinin bir ayetini anlayamadığından bahsederek, bir süre önce söz konusu ayeti yapay zekaya yazdığını anlattı.

Erbaş, Kur'an'ın bilime uymadığı yorumlarına yol açtığını söylediği ayetle ilgili şöyle konuştu:

"Güneş kendisi için tayin edilmiş belirli bir yörüngeye doğru hareket etmektedir. Ama ben lisede okurken, 'Güneş sabittir.', bilimsel çalışmaların sonucu buydu, 'Güneş sabittir, diğer 9 gezegen onun etrafında dönmektedir.' Diyorlardı ki 'Kur'an bilime uymuyor.' Halbuki bilim Kur'an'a uymuyordu. Ne oldu 1982 yılında? Gökbilimciler, astronomlar tespit ettiler ki güneş hareket etmektedir. Hatta belirli bir yörüngeye doğru" dedi.

Herkes Ona, O Yapay Zekaya Sordu: İşte Ali Erbaş'ın 'Ayet' Sohbeti... - Resim : 1

'YAPAY ZEKA BAZI ZEKALARI GERİDE BIRAKTI'

Kısa bir süre önce bu ayeti yapay zekaya yazdığını belirten Diyanet İşleri Başkanı, "Dedim ki, bunun hikmeti nedir? Nasıl açıklarsınız? Yapay zeka, şaşkınlıklar, hayretler içerisinde cevaplar verdi bana. 'Bunun 1400 sene önce bilinmiş olması imkansız' diyor. Yapay zeka, bazı zekaları geride bırakmış durumda. 'Bunun bilinmesi mümkün değil, bilim bunu 1980'li yıllarda ancak bilebildi' diyor. Bunun gibi nice ayetler var" diye konuştu.

Ali Erbaş'tan Dikkat Çeken 'Kurban' Sözleri... 'İki Kilo Eti Toz Halinde Aylarca Yiyen Milyonlar Var'Ali Erbaş'tan Dikkat Çeken 'Kurban' Sözleri... 'İki Kilo Eti Toz Halinde Aylarca Yiyen Milyonlar Var'Güncel
Ali Erbaş Vatandaşlara Doyurucu Diye Ekmek Yemelerini Tavsiye Etti, Öve Öve BitiremediAli Erbaş Vatandaşlara Doyurucu Diye Ekmek Yemelerini Tavsiye Etti, Öve Öve BitiremediGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Ali Erbaş Diyanet Yapay zeka
Son Güncelleme:
NASA'dan İnanılmaz Keşif, Uzayda Bir İlk... Saniyede 51 Kilometre Hızında NASA'dan İnanılmaz Keşif, Uzayda Bir İlk
Turistlerden Yoğun İlgi Görüyor ama Çalıştıracak Kimseyi Bulamıyor! Avrupa'ya Kapış Kapış Satıyor Turistlerden Yoğun İlgi Görüyor ama Çalıştıracak Kimseyi Bulamıyor! Avrupa'ya Kapış Kapış Satıyor
Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı
Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor? Deprem Uyarı Sistemleri Nasıl Aktif Hale Getirilir? Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Ne Gram Altın, Ne Çeyrek Altın, Ne Tam Altın: Yatırımcılar Gizlice Bu Altınları Toplayıp Karını 2'ye Katlıyor Ne Gram Altın, Ne Çeyrek Altın: Yatırımcılar Gizlice Bu Altınları Toplayıp Karını 2'ye Katlıyor
Atilla Yeşilada: Bir Anda Çakılacak Atilla Yeşilada: Bir Anda Çakılacak
İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük
ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Ceza Verilecek ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Cezası Var
Yatırımcının Yeni Rotası Gri Metal Olacak: Finans Uzmanı 'Altını Solladı' Diyerek Açıkladı! Yatırımcının Yeni Rotası Gri Metal Olacak: Finans Uzmanı 'Altını Solladı' Diyerek Açıkladı!