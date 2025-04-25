Turistlerden Yoğun İlgi Görüyor ama Çalıştıracak Kimseyi Bulamıyor! Avrupa'ya Kapış Kapış Satıyor

Geçmişte daha çok geleneksel bir ayakkabı modeli olarak bilinen yemeni, son yıllarda modern tasarımlar ve yenilikçi desenlerle dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarında ayakları serin tutması ve sağlıklı olması nedeniyle tercih edilen yemeni ayakkabılar, terleme, mantar ve koku yapmamasıyla öne çıkıyor. Gaziantep'in ünlü ustaları, asırlık zanaatı yeni modellerle harmanlayarak, üretimlerini Avrupa'ya kadar ihraç ediyor.

YABANCI TURİSTLERİN BEĞENİSİNE SUNULUYOR

Gaziantep'teki yemeni ustaları, geleneksel tasarımlarını bozmadan modern dokunuşlarla üretim yapıyor. Ayakkabının yanı sıra sandalet, çanta ve cüzdan gibi çeşitler de üreten ustalar, bu ürünleri 7'den 70'e her yaştan kişiye sunuyor. Adil Keskinsoy, yaz mevsiminde özellikle tercih edilen yemeni ayakkabılarının, ayakta ter ve koku yapmadığı için büyük ilgi gördüğünü belirtti.

"ELEMAN SIKINTISI YÜZÜNDEN ZORLANIYORUZ"

Keskinsoy, Gaziantep'in en eski el sanatlarından biri olan yemeni üretiminin tarihçesini ve faydalarını vurguladı: "Yemeni, Gaziantep'e özgü bir ayakkabıdır ve ter, koku yapmaz. Vücudun elektriğini alır. Şeker hastalarına bile önerilen bu ayakkabılar, sağlıklı bir seçimdir. Ancak şu anda eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Yine de mesleğimizi sürdürmeye devam ediyoruz."

AVRUPA’DA SAĞLIKLI YEMENİYE YOĞUN İLGİ

Keskinsoy, yemeninin sağlığına önem verenler tarafından tercih edildiğini, özellikle Avrupa ülkelerinde bu ayakkabıya olan talebin arttığını belirtti. "Avrupa'daki insanlar, sağlıklı olduğu için yemeni ayakkabı tercih ediyor. Ancak yerli halk arasında bu kadar ilgi görmüyor. Eleman sıkıntısı giderilirse, mesleğimizin önü açılacak" dedi. Üretimlerinin tamamen doğal olduğunu vurgulayan Keskinsoy, "Yemenilerin üretiminde kimyasal madde kullanmıyoruz. İplerimiz, arı balmumu ile üretiliyor. Her şey doğal" diye ekledi.

DERİ KALINTILARINDAN YENİ ÜRÜNLER ÜRETİLİYOR

Keskinsoy, sadece ayakkabı değil, yemeniden kalan derilerden de çeşitli ürünler ürettiklerini belirtti. "Kalan derilerden cüzdan, sandalet, çarık ve diğer ürünler yaparak her bir materyali değerlendiriyoruz" dedi.

ZANAATİ YAŞATANLAR ARASINDA YALNIZCA 8 USTA KALDI

Yemeni ustalığının önemine dikkat çeken Keskinsoy, zanaatın sayılı ustalar tarafından yaşatıldığını belirtti. "Şu anda Gaziantep'te ve çevre illerde bu mesleği sürdüren sadece birkaç usta kaldı. Bu geleneksel zanaatı korumak, gençlerimize aktarmak büyük bir sorumluluk" dedi. İstanbul'dan Gaziantep'e gezi amaçlı gelen Ulus Tuna ise, bu geleneği görmek için dükkanına uğradığını ve "Yemeninin sağlık açısından faydalı olduğunu öğrendim. Ancak üzülerek şunu söylemek istiyorum; bu mesleği sürdüren sadece 8 usta kalmış. Bu kültürü korumak, Anteplilerin en kutsal görevlerinden biridir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA