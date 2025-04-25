Ölüme Komşu Evler! 100’den Fazla Köy Diken Üstünde… Alarm Verildi, Demiri Bile Parçalıyor

Bolu’da 288 kilometrelik Gerede Çayı, fabrika atıklarından biriken kimyasallar nedeniyle alarm veriyor. 10 yıllık kötü koku şikayetlerinin sürdüğü derenin geçtiği 100’ü aşkın köyde zehirli su, vatandaşı tedirgin etti. Mahmut Alan ‘Zehrin tam dibinde ev var, çocuklar oynuyor. Buradaki asit, köprünün demirini bile paramparça ediyor’ dedi.

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Bolu'nun Gerede ilçesinden başlayıp Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar uzanan Gerede Çayı’ndaki kimyasal su mahalleliyi çileden çıkardı.

Sanayi fabrikalarından bırakılan kimyasal atıklar nedeniyle alarm veren Gerede Çayı'nda 10 yıldır kirlilik ve kötü koku şikayetleri devam ediyor.

'DEMİRİ BİLE PARAMPARÇA EDİYOR'

Yaşanan kirlilik ve kötü kokudan 100'ü aşkın köy ün etkilendiğini belirten Mahmut Alan, şunları söyledi: Zehrin tam dibinde ev var, yaşam var, çocuklar oynuyor. Yazık günah, sadece metreler var zehire. Sadece doğayı değil, insanı da öldürüyor. 3 sene önce bu alanın görüntülerini çekmiştik ama değişen hiçbir şey yok. Buradaki asit, köprünün demirini bile paramparça ediyor.

Kaynak: İHA

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