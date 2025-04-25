33 Yıllık Bahçıvan Yemyeşil Saksıların Sırrını Verdi: Çiçek Dolu Saksılar İçin Bunu Yapın

Yetersiz ışık, fazla sıcaklık ve düşük nem gibi olumsuz koşullar altında yetiştirilen fideler genellikle zayıf olur ve ince saplarıyla fazla uzama eğilimi gösterir. Bu durumu kontrol altına almak için büyümeyi düzenleyen özel maddeler olan geciktiriciler öneriliyor.

SAĞLIKLI FİDE NASIL YETİŞTİRİLİR?

Bitkiler için özel üretilen geciktiriciler, fidelerin aşırı uzamasını engelleyerek daha sağlam gövde ve kök sistemine sahip olmalarını sağlıyor. Aynı zamanda hastalıklara karşı direnç kazandırarak bitki verimini %20-30 oranında artırabiliyor.

Uzmanlar, çiçekli ve meyveli bitkiler için bitki üretiminin sağlıkla gelişebilmesi için bitkisel geciktirici ürünlerinin kullanımını öneriyor. Ancak ilacı uygulamadan önce kullanım kılavuzuna dikkatlice göz atmak gerekiyor. Uygulamada ölçü çok önemli.

NASIL KULLANILIR?

Genellikle bu ürünlerde 500 ml hacmindeki bir fide kabı için 100 ml çözeltiden, 250-300 ml'lik kaplar için ise yaklaşık 60 ml kullanılmalıdır. Ancak ürünlerin kullanım prosedürü farklılık gösterebilir.

İlaçlamadan sonra, fidelerin doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması ve ortam sıcaklığının 18-20°C civarında tutulması tavsiye edilir. Ayrıca uygulama sonrası fideler 5-8 gün aralıklarla tekrar ilaçlanmalı ve bu dönemde günde birkaç kez temiz suyla püskürtülmelidir.

DOĞAL YÖNTEMLE FİDE GÜÇLENDİRME

Kimyasal ürün kullanmak istemeyenler için doğal bir seçenek de mevcut. Azot bakımından zengin olan amonyak, suyla karıştırılarak ev yapımı geciktirici hazırlanabilir.

10 litre suya 1 tatlı kaşığı amonyak ekleyip karıştırarak bu doğal solüsyon hazırlanır.

Hazırlanan karışım doğrudan kök bölgesine uygulanmalı, gövdeye temas ettirilmemelidir.

Kaynak: Haber Merkezi