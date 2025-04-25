33 Yıllık Bahçıvan Yemyeşil Saksıların Sırrını Verdi: Çiçek Dolu Saksılar İçin Bunu Yapın

Evde sağlıklı fide yetiştirmek istiyorsanız, yalnızca sulamak yetmez; nasıl ve neyle suladığınız da büyük önem taşıyor. Uzman bahçıvanlar daha güzel saksıların tüyosunu verdi.

Son Güncelleme:
33 Yıllık Bahçıvan Yemyeşil Saksıların Sırrını Verdi: Çiçek Dolu Saksılar İçin Bunu Yapın

Yetersiz ışık, fazla sıcaklık ve düşük nem gibi olumsuz koşullar altında yetiştirilen fideler genellikle zayıf olur ve ince saplarıyla fazla uzama eğilimi gösterir. Bu durumu kontrol altına almak için büyümeyi düzenleyen özel maddeler olan geciktiriciler öneriliyor.

33 Yıllık Bahçıvan Yemyeşil Saksıların Sırrını Verdi: Çiçek Dolu Saksılar İçin Bunu Yapın - Resim : 1

SAĞLIKLI FİDE NASIL YETİŞTİRİLİR?

Bitkiler için özel üretilen geciktiriciler, fidelerin aşırı uzamasını engelleyerek daha sağlam gövde ve kök sistemine sahip olmalarını sağlıyor. Aynı zamanda hastalıklara karşı direnç kazandırarak bitki verimini %20-30 oranında artırabiliyor.

Uzmanlar, çiçekli ve meyveli bitkiler için bitki üretiminin sağlıkla gelişebilmesi için bitkisel geciktirici ürünlerinin kullanımını öneriyor. Ancak ilacı uygulamadan önce kullanım kılavuzuna dikkatlice göz atmak gerekiyor. Uygulamada ölçü çok önemli.

33 Yıllık Bahçıvan Yemyeşil Saksıların Sırrını Verdi: Çiçek Dolu Saksılar İçin Bunu Yapın - Resim : 2

NASIL KULLANILIR?

Genellikle bu ürünlerde 500 ml hacmindeki bir fide kabı için 100 ml çözeltiden, 250-300 ml'lik kaplar için ise yaklaşık 60 ml kullanılmalıdır. Ancak ürünlerin kullanım prosedürü farklılık gösterebilir.

İlaçlamadan sonra, fidelerin doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması ve ortam sıcaklığının 18-20°C civarında tutulması tavsiye edilir. Ayrıca uygulama sonrası fideler 5-8 gün aralıklarla tekrar ilaçlanmalı ve bu dönemde günde birkaç kez temiz suyla püskürtülmelidir.

DOĞAL YÖNTEMLE FİDE GÜÇLENDİRME

Kimyasal ürün kullanmak istemeyenler için doğal bir seçenek de mevcut. Azot bakımından zengin olan amonyak, suyla karıştırılarak ev yapımı geciktirici hazırlanabilir.

10 litre suya 1 tatlı kaşığı amonyak ekleyip karıştırarak bu doğal solüsyon hazırlanır.

Hazırlanan karışım doğrudan kök bölgesine uygulanmalı, gövdeye temas ettirilmemelidir.

ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Ceza VerilecekATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Ceza VerilecekEkonomi

Atilla Yeşilada: Bir Anda ÇakılacakAtilla Yeşilada: Bir Anda ÇakılacakEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor
Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması
Ne Lüks Otel Ne Kalabalık Plaj! Z Kuşağının Yeni Tatil Trendi: JOMO Ne Lüks Otel Ne Kalabalık Plaj! Z Kuşağının Yeni Tatil Trendi: JOMO
Dünyanın En Çok Kitap Okuyan Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada Yer Aldı Dünyanın En Çok Kitap Okuyan Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada Yer Aldı
Yola Çıkacaklar Dikkat! Bu Ses Araba Tutmasını Bir Anda Silip Atıyor Yola Çıkacaklar Dikkat! Bu Ses Araba Tutmasını Bir Anda Silip Atıyor
Tatil Planı Yapanlar Dikkat! Açık Büfedeki Gizli Tehlike Ortaya Çıktı Tatil Planı Yapanlar Dikkat! Açık Büfedeki Gizli Tehlike Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Ne Gram Altın, Ne Çeyrek Altın, Ne Tam Altın: Yatırımcılar Gizlice Bu Altınları Toplayıp Karını 2'ye Katlıyor Ne Gram Altın, Ne Çeyrek Altın: Yatırımcılar Gizlice Bu Altınları Toplayıp Karını 2'ye Katlıyor
Atilla Yeşilada: Bir Anda Çakılacak Atilla Yeşilada: Bir Anda Çakılacak
İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük
ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Ceza Verilecek ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Cezası Var
Yatırımcının Yeni Rotası Gri Metal Olacak: Finans Uzmanı 'Altını Solladı' Diyerek Açıkladı! Yatırımcının Yeni Rotası Gri Metal Olacak: Finans Uzmanı 'Altını Solladı' Diyerek Açıkladı!