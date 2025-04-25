Ne Lüks Otel Ne Kalabalık Plaj! Z Kuşağının Yeni Tatil Trendi: JOMO

Z kuşağı, dijital dünyanın kalbinde doğmuş bir nesil olarak bilinse de, artık tatil anlayışında radikal bir dönüşüm başlatıyor. Son dönemde gençler arasında yükselişe geçen yeni trend JOMO yani "kaçırmamanın keyfi". Bu trend, sadece kaçmak için değil, yaşamı dengelemek ve yenilenmek için tatile çıkmayı ifade ediyor.

Z KUŞAĞININ YENİ TATİL TRENDİ: JOMO

Sosyal medya bildirimleri, işle dolu takvimler ve sürekli bağlantıda kalma hali artık dinlenmeyi bile zorlaştırıyor. Tatilde bile zihnini susturamayan birçok insan, JOMO felsefesiyle bu kısır döngüden çıkış arıyor. Z kuşağı, telefon ekranlarını bir kenara bırakıp bedenini ve zihnini dinlemeye yöneliyor.

ÇARPICI ANKET SONUÇLARI

Hogapage’in 3.300 kişiyle gerçekleştirdiği anket, bu değişimin verilerini ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 15’i günlük yaşamın onları fazlasıyla yorduğunu, üçte biri ise sağlıklı yaşam tarzını sürdüremediğini ifade etti. Yüzde 50'den fazlası ise tatillerinde sağlıklı beslenme, spor, ruhsal denge ve kişisel gelişimi bir arada sunan bütünsel bir deneyim aradığını belirtti.

TATİLDE BİREYSEL KOÇLUK HİZMETLERİNE YOĞUN İLGİ

Tatilcilerin üçte birinden fazlası, uzmanlar tarafından sunulan bireysel programlara ve kişisel koçluk hizmetlerine de ilgi duyuyor. Bu da gösteriyor ki tatil artık sadece bir kaçış değil, yaşam alışkanlıklarını iyileştiren bir süreç olarak görülüyor.

Z KUŞAĞININ ÖNCELİĞİ BEDEN SAĞLIĞI

Mintel'in 2024 Z Kuşağı Yaşam Tarzları Raporu'na göre, gençlerin ilk sıradaki önceliği fiziksel ve zihinsel sağlık. Ardından bunu mali denge, sosyal ilişkiler ve kişisel ilgi alanları takip ediyor. Yani tatil planı yapılırken artık bölge değil, deneyim ön planda tutuluyor.

JOMO İLE FARKINDALIK TATİLİ

JOMO seyahatleri, Z kuşağı için sadece bir mola değil, aynı zamanda sadeleşmenin ve farkındalığın bir yolu haline geliyor. Günlük hayatta da sürdürülebilecek alışkanlıklar kazandırmayı hedefleyen bu tatil anlayışı, yeni neslin an'da kalma isteğini destekliyor.

Z kuşağının yeni trendi ile birlikte tatil valizlerine artık sadece kıyafetler değil, yoga matları, kişisel gelişim kitapları ve meditasyon uygulamaları da ekleniyor. Z kuşağı, tatil anlayışını kökten değiştiriyor ve bu değişim, hem turizm sektörünü hem de sağlıklı yaşam kavramını yeniden şekillendiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi