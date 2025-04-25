Yola Çıkacaklar Dikkat! Bu Ses Araba Tutmasını Bir Anda Silip Atıyor
Japonya'daki Nagoya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, halk arasında araba tutması olarak bilinen hareket hastalığına karşı etkili ve basit bir çözüm sundu. Bilim insanları, düşük frekanslı bir sesin bu rahatsızlığın belirtilerini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu.
New Atlas dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, hareket hastalığı; göz, kas ve iç kulak arasındaki sinyal uyuşmazlığından kaynaklanıyor. Araştırmada, 100 Hz frekansında ve 65,9 dBA şiddetinde bir sesi yalnızca bir dakika boyunca dinlemenin, mide bulantısı gibi semptomları iki saate kadar hafiflettiği belirtildi. Bu seviyedeki ses, günlük konuşma düzeyine yakın olduğundan işitme üzerinde olumsuz bir etki yaratmıyor.
İNSANLARDA VE FARELERDE ETKİ ETTİ
Yöntemin hem fareler hem de insanlar üzerinde denendiği ve başarılı sonuçlar elde edildiği açıklandı. Sesin, iç kulaktaki denge kristallerini harekete geçirerek vücut sistemleri arasındaki uyumsuzluğu azalttığı, ayrıca stres tepkilerini de yatıştırdığı bildirildi.
YOLCULUKTA YENİ DÖNEM
Araştırmanın baş yazarı Masashi Kato, “Amacımız, gelecekte yolculuk yapan herkes için daha konforlu bir ortam yaratmak. Bu ses yöntemi, invaziv olmayan ve erişilebilir bir çözüm sunuyor” dedi. Bilim insanları, bu bulgunun hareket hastalığına karşı devrim niteliğinde bir gelişme olabileceğini ifade etti.
ARABA TUTMAMASI İÇİN DİĞER YÖNTEMLER
Hareket hastalığını önlemek için genellikle kitap okumamak, ekrana bakmamak ve gevşek kıyafetler giymek gibi yöntemler öneriliyor. Araç kullanan kişilerde bu durumun görülmemesi ise, beynin hareketleri doğru şekilde tahmin edip algılamasıyla açıklanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi