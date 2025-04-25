Tatil Planı Yapanlar Dikkat! Açık Büfedeki Gizli Tehlike Ortaya Çıktı

Uzmanlara göre, otel ve restoranlardaki açık büfelerde özellikle reçel, bal, marmelat gibi günlerce açıkta kalan ürünler, bakteri üretimine neden olabiliyor.

KESİLİP BEKLETİLEN GIDALAR BAKTERİ YUVASINA DÖNÜŞÜYOR

Dilimlenmiş peynir, soğuk et ve yumurtaların tazeliği mutlaka sorgulanmalı; kesilip saatlerce bekletilen meyveler ise bakteri yuvasına dönüşebilir.

MİKROPLARA AÇIK HALE GELİYOR

Tahıl ve kuruyemişler de uygun koşullarda saklanmadığında karınca ve mikroplara açık hale gelebilir. Kıymalı yemeklerin kalıntı ürünlerle hazırlanmış olabileceği de hijyen açısından bir başka tehlike.

Uzmanlar ayrıca, açık büfe alanlarında görgü kurallarına uyulması ve israftan kaçınılması gerektiğine dikkat çekiyor. Hijyen kurallarına özen gösterilmesi, sağlıklı ve güvenli bir açık büfe deneyimi için büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi