Çay Bu Şekilde Demlenince Resmen Zehir Etkisi Yapıyormuş! İşte Çay Demlemenin Altın Kuralı
Türk kültürünün simgelerinden biri olan çay, neredeyse günün her saatinde sofralarımızda yer alıyor. Sabah kahvaltısından akşam sohbetlerine kadar tüketilen bu vazgeçilmez içeceğin, doğru demlenmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini biliyor muydunuz?
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar, çayın yanlış hazırlanması durumunda mide problemlerinden kansere kadar uzanan risklerin ortaya çıkabileceğini söylüyor. Karadeniz’in bereketli topraklarında yetişen siyah çay, içeriğindeki güçlü antioksidanlar sayesinde bağışıklığı destekliyor, hücreleri yeniliyor ve sindirime katkı sağlıyor. Yapılan çalışmalara göre, dünyada sudan sonra en çok içilen içecek olan çay, aynı zamanda sosyal yaşamın da önemli bir parçası. Ancak tüm bu faydaları almak istiyorsanız, çayı demleme şeklinize dikkat etmeniz şart.
MİDEYİ ZORLUYOR, RİSKİ ARTIRIYOR
Pek çok kişi çayı ocağın üzerinde uzun süre bekletmeyi alışkanlık haline getiriyor. Ancak bu yöntem çayın tadını bozmakla kalmıyor, mide üzerinde de tahriş edici etkiler yaratabiliyor. Demlenen çay uzun süre sıcakta tutulduğunda içerisindeki maddeler yapısını kaybediyor ve bu durum gastrit, ülser gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabiliyor. Daha da kötüsü, sürekli çok sıcak içilen çayın ilerleyen süreçte yemek borusu kanseri riskini artırabileceği belirtiliyor.
ÇAY DEMLEMENİN ALTIN KURALI
Uzmanların önerdiği, lezzet garantili ve ödüllü demleme yöntemine göre çayın en iyi hali için şu adımlar izlenmeli:
Çaydanlığın alt kısmına içme suyu konulup ocağa alınır.
Su kaynadığında üst demliğe önce biraz kaynar su eklenerek ısıtılır.
Ardından 4–5 yemek kaşığı siyah çay (kaçak çay ise daha az) yavaşça bu suyun üzerine serpilir.
Alt demliğe tekrar soğuk su ilave edilerek çaydanlık yeniden ocağa yerleştirilir.
Üstteki çayın, kaynayan alt demlikteki buharla yaklaşık 10 dakika boyunca demlenmesi beklenir.
Bu yöntem sayesinde çay ne haşlanır ne de aromasını kaybeder. Ortaya çıkan sonuç: tavşan kanı kıvamında, kokusu ve rengi yerinde, sindirimi kolay bir çay.
SUYU YÜKSEKTEN DÖKÜN
Çay demlemede bir diğer püf noktası ise suyun demliğe nasıl döküldüğüdür. Eğer kaynar suyu demliğe kenardan ve yavaşça dökerseniz, suyun içindeki oksijen seviyesi azalır. Oksijensiz suyla demlenen çay ise lezzet açısından yavan kalabilir. Bu nedenle suyu yukarıdan, yüksekten dökerek oksijen kazandırmanız önerilir. Böylece çayınız hem daha aromatik hem de daha sağlıklı olacaktır.