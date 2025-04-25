Çay Bu Şekilde Demlenince Resmen Zehir Etkisi Yapıyormuş! İşte Çay Demlemenin Altın Kuralı

SUYU YÜKSEKTEN DÖKÜN

Çay demlemede bir diğer püf noktası ise suyun demliğe nasıl döküldüğüdür. Eğer kaynar suyu demliğe kenardan ve yavaşça dökerseniz, suyun içindeki oksijen seviyesi azalır. Oksijensiz suyla demlenen çay ise lezzet açısından yavan kalabilir. Bu nedenle suyu yukarıdan, yüksekten dökerek oksijen kazandırmanız önerilir. Böylece çayınız hem daha aromatik hem de daha sağlıklı olacaktır.