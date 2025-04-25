Pillerden Eski Telefonlara, Herkesin Elinde 24 Ayar Altın Bulunuyor: Yeni Yatırım Aracı Oldu

Altın, sahip olduğu yüksek iletkenlik, paslanmazlık ve dayanıklılık özellikleriyle elektronik bileşenlerin vazgeçilmezi konumunda. Bilgisayarlardan cep telefonlarına, televizyonlardan gelişmiş iletişim sistemlerine kadar pek çok cihazın içinde altın parçacıkları bulunuyor. Özellikle anakartlarda, mikroçiplerde ve RAM modüllerindeki altın kaplama bağlantılar, bilgi akışını sorunsuz hale getirerek cihazların performansını doğrudan etkiliyor.

Savunma sanayii ve ileri düzey iletişim altyapılarında da altının yeri büyük. Altın kaplama konektörler sayesinde, sinyal kaybı minimuma indiriliyor ve güvenilir veri iletimi sağlanıyor.