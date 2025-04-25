Pillerden Eski Telefonlara, Herkesin Elinde 24 Ayar Altın Bulunuyor: Yeni Yatırım Aracı Oldu
Gelişen teknolojiyle birlikte her yıl yenilenen akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar, çoğu zaman işlevini yitirdiği düşünülerek çöpe atılıyor. Ancak bu cihazlar, sadece elektronik değil, aynı zamanda değerli madenler bakımından da birer hazine niteliği taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın, sahip olduğu yüksek iletkenlik, paslanmazlık ve dayanıklılık özellikleriyle elektronik bileşenlerin vazgeçilmezi konumunda. Bilgisayarlardan cep telefonlarına, televizyonlardan gelişmiş iletişim sistemlerine kadar pek çok cihazın içinde altın parçacıkları bulunuyor. Özellikle anakartlarda, mikroçiplerde ve RAM modüllerindeki altın kaplama bağlantılar, bilgi akışını sorunsuz hale getirerek cihazların performansını doğrudan etkiliyor.
Savunma sanayii ve ileri düzey iletişim altyapılarında da altının yeri büyük. Altın kaplama konektörler sayesinde, sinyal kaybı minimuma indiriliyor ve güvenilir veri iletimi sağlanıyor.
ELEKTRONİK ATIKLARDAKİ ALTINLAR GERİ KAZANILABİLİYOR
Kullanım ömrünü tamamlamış her elektronik cihaz, aslında içindeki değerli metallerle dikkat çekiyor. Fakat bu cihazlardan altın gibi kıymetli madenleri geri kazanmak, sanıldığı kadar kolay değil. Özel bilgi, uzmanlık ve ileri düzey ekipman gerektiren bu işlem, yalnızca lisanslı geri dönüşüm tesislerinde güvenli bir şekilde yapılabiliyor.
YATIRIM AMAÇLI KULLANILABİLİYOR
Bu süreç, elektronik atıkların toplanması, mekanik yollarla parçalanması, metal bileşenlerin ayrıştırılması, ardından kimyasal işlemlerle altının çözülüp saflaştırılması adımlarını içeriyor. Nihayetinde geri kazanılan bu saf altın, yeniden elektronik sanayi, mücevher üretimi ya da yatırım amaçlı kullanılabiliyor.
ÇÖP SANDIĞINIZ CİHAZLAR HAZİNE KUTUSU OLABİLİR
Teknolojik cihazları çöpe atmadan önce içerdikleri değerli metalleri göz önünde bulundurmak, hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük önem taşıyor. Geri dönüşüm bilincinin artmasıyla birlikte, atıl durumdaki elektronik eşyaların aslında gizli birer servet olduğu gerçeği de gün yüzüne çıkıyor.