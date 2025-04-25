Dünyanın En Çok Kitap Okuyan Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada Yer Aldı

World Population Review ve CEO World Magazine, dünyada en çok kitap okuyan ülkeleri ve okuma alışkanlıklarını açıkladı. Türkiye bakın bu listede kaçıncı sırada yer aldı...

Dünyanın En Çok Kitap Okuyan Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada Yer Aldı

World Population Review ve CEO World Magazine tarafından yayımlanan 2024 verileri, dünyada en çok kitap okuyan ülkeleri ve okuma alışkanlıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Yapılan araştırmaya göre, kişi başı yıllık kitap okuma süresi ve kitap sayısına göre sıralama oluşturuldu. Türkiye bakın bu listede kaçıncı sırada yer aldı...

OKUMA KONUSUNDA ZİRVEDEKİ ÜLKE

Dünyanın En Çok Kitap Okuyan Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada Yer Aldı - Resim : 1

Listede ABD, yılda kişi başına 357 saat kitap okuma süresi ve ortalama 17 kitapla ilk sıraya yerleşti. ABD’yi 352 saatlik okuma süresiyle Hindistan izlerken, İngiltere 343 saatle üçüncü sırada yer aldı. Okuma konusunda zirvede yer alan bu üç ülkeyi sırasıyla Fransa, İtalya, Kanada, Rusya, Avusturya, İspanya, Hollanda ve İsviçre takip etti.

TÜRKİYE KİTAP OKUMADA BAKIN KAÇINCI SIRADA

Dünyanın En Çok Kitap Okuyan Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada Yer Aldı - Resim : 2

Yapılan çalışmada Türkiye, dünya genelinde 29. sıraya yerleşti. Türkiye'de ortalama kitap okuma süresi yıllık 130 saat olarak ölçülürken, kişi başına düşen ortalama kitap sayısının yılda 6 olduğu belirtildi. Bu sonuçlar, Türkiye’nin kitap okuma alışkanlıkları açısından gelişime açık bir noktada olduğunu ortaya koydu.

Dünyanın En Çok Kitap Okuyan Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada Yer Aldı - Resim : 3

Araştırma, dünya genelinde kültürel alışkanlıkların kitap okuma süresine doğrudan yansıdığını da gösterdi. Okuma alışkanlığı güçlü olan ülkeler, yıllık saat ve kitap sayısıyla dikkat çekerken, Türkiye gibi ülkeler ise kitap okumaya daha fazla zaman ayrılması gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Kaynak: AA

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