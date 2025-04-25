Zabıta Sırrı Süreyya Önder İçin Asılan Pankartı İndirdi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir vatandaşın yoğun bakımda tedavi altında olan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder için iş yerinin karşısına astığı “Diren Sırrı abe, dualarımız seninle” pankartı zabıta ekipleri tarafından söküldü.

Zabıta Sırrı Süreyya Önder İçin Asılan Pankartı İndirdi

Şanlıurfa'da bir vatandaş, geçirdiği rahatsızlık sonucu İstanbul'daki özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi altında olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Bulvarındaki işyerinin karşısına bir pankart astı.

PANKART ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN SÖKÜLDÜ

"Diren Sırrı abe, dualarımız seninle" yazılı olan pankart, bölgeye gelen Yeniden Refah Partili Karaköprü Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından söküldü.

Zabıta Sırrı Süreyya Önder İçin Asılan Pankartı İndirdi - Resim : 1

‘REKLAM İÇERİYORDU’

Bölgeye giden zabıta ekipleri, pankartı söküp kaldırdı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan olay sonrası pankartın reklam içerdiği için söküldüğü ifade edildi.

Zabıta Sırrı Süreyya Önder İçin Asılan Pankartı İndirdi - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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Şanlıurfa Yeniden Refah Partisi Sırrı Süreyya Önder
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