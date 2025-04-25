Sırrı Süreyya Önder 10 Gündür Yoğun Bakımda! Doktorundan Detaylı Açıklama: 'Kurtulma İhtimali Zayıf Olsa da...'

15 Nisan'dan beri yoğun bakımda tedavi altında olan Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu Prof. Dr. Ertan Sağbaş, açıkladı. Önder'e uyutucu ilaç verilmediği halde uyanmadığını söyleyen Sağbaş, "Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var" dedi.

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Sırrı Süreyya Önder 10 Gündür Yoğun Bakımda! Doktorundan Detaylı Açıklama: 'Kurtulma İhtimali Zayıf Olsa da...'

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Saat 22.41'de kalbi duran Önder'e ilk müdahale 112 ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Acil serviste 10 dakika kalp masajı yapılan Önder'in kalbi saat 23.05'te bir kez daha durdu. Acilen ameliyata alınan Önder'in ameliyatı saat 23.35'te başladı ve yaklaşık 12 saat sürdü.

'UYUTUCU BİR ŞEY ALMIYOR AMA UYANMIYOR'

Önder'in doktoru Prof. Dr. Ertan Sağbaş, uygulanan tedavi ve gelinen aşamaya dair detaylı açıklamalarda bulundu. Önder'e şu an hiçbir uyutucu ilaç vermediklerini belirten Sağbaş, "Günlerdir uyutucu bir şey almıyor ama uyanmıyor. Bunun sebebi ne? Ödem. İnşallah ödemdir. Oksijensiz de kalmış olabilir. Anoksik beyin diyoruz. Bu resüsüstasyon sırasında o da olabilir. Bunun adını şu an koyamıyoruz. Şu an beynindeki hadise net budur diyemiyoruz. Daha doğrusu nörologlar diyemiyor" dedi.

'KURTULMA İHTİMALİ ZAYIF OLSA DA UMUDUMUZ VAR'

Önder'in sağlık durumunun şu anki haline gelmesini 'mucize' olarak nitelendiren Sağbaş, "Biz de bir mucizenin peşine düştük gidiyoruz. Bu mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çok dengeli olmamız lazım. Umudumuz devam ediyor. Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Mezopotamya Ajansı

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