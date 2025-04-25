Doğumdan Sonra Aile Olma 'Şartı' da Geldi! Bakan Memişoğlu'na Tepki Yağıyor

Türkiye'de aylardır gündeme getirilen "doğum" tartışmaları son dönemde yaşananlarla daha da alevlendi. Geçen yıl Sağlık Bakanlığı'nın "Normal Doğum Eylem Planı" adı altında sezaryen karşıtı yayınlar yaparak vajinal doğumu "normal doğum" olarak dayatması ve geçtiğimiz haftalarda Sivassporlu futbolcuların maç öncesi sahaya "Doğal olan normal doğum" yazan bir pankartla çıkmasına kadınlardan tepki yağdı. Nasıl doğum yapacaklarına dahi bu denli sert bir şekilde dayatma yapıldığını söyleyen kadınlar, bunun kararını yalnızca doktorlarına danışarak kendilerinin alabileceğini vurguladı.

Bu tartışmalar hakkında yorum yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da, maçta "doğum pankartı" açılması skandalıyla ilgili "Normal bir şey bu. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?" diyerek tepkilerin daha da büyümesine neden oldu. Bakan Memişoğlu, tartışma yaratan tavrı sonrası dün akşam katıldığı bir televizyon yayınında da doğum ve aile olmakla ilgili yine tepki çeken açıklamalar yaptı.

'SİGARAYLA DA SEZARYENLE DE MÜCADELE'

Sağlık Bakanlığı olarak sağlıklı olanın ne olduğunu anlatmakla mükellef olduklarını söyleyen Memişoğlu, kadınların doğum yapma yollarıyla sigara tüketimini kıyaslayarak "Ben sigarayla da mücadele ediyorum. Sigara sağlığa zararlıdır deyince sigara içenlerin hayatına müdahale mi ediyorum, kilo verin deyince insanların özgürlüğüne müdahale mi ediyorum. Herkes hayatında özgürdür kanun çerçevesinde. Doğru olanı, sağlıklı olanı söylemek ve bununla ilgili planlama yapıp, politika üretmekle mükellefim. Orada biz kimseye hakaret etmiyoruz" diye konuştu.

'BEN DE SEZARYENLE DOĞDUM'

Kendisinin de sezaryen ile dünyaya geldiğini belirten Bakan Memişoğlu, "Ben sezaryeni düşürebildiğim kadar düşürmek amacındayım. Hedefimiz yüzde 20 bandının üstüne çıkmayacak şekilde bir yola koymak. Anne adaylarımızı, baba adaylarımızı eğiterek, ikna ederek, doğrunun ne olduğunu anlatarak normal doğumu teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu dünyadaki bilimsel ortamlarda da böyledir" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUĞUNUZ YOKSA AİLE OLAMIYORSUNUZ'

Bakan Memişoğlu, doğumla ilgili skandal açıklamalarının ardından kendince "aile olma şartı" belirlemesiyle de tepki topladı. Yalnızca çocuk sahibi olan çiftlerin aile olabildiğini iddia eden Memişoğlu, çocuğu olmayan çiftler başta olmak üzere vatandaşlardan sert tepkiler aldı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Sağlık Bakanı'nın açıklamasının, kamuoyu önünde dile getiremeyeceği tartışmalı bir görüş olduğu vurgulandı.

"Aile Yılı" kararını işaret eden Bakan Memişoğlu, kendisinin Allah rızası için çalıştığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Çocuk, kardeş çok önemli bir şey. İnsanlar çalışıyorsa genelde 1 çocuk oluyor. Benim 3 çocuğum var, o yüzden rahat konuşuyorum. Bir ablam var bir de ben, 2 kardeşiz. Kardeş hayatta çok önemli. 'Çocuklarınızı kardeşsiz bırakmayalım' diyorum ben. Aile yapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir toplumun temelini aile oluşturur. Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz.

'MAHALLE BASKISI KURULUYOR'

Doğruyu söylemedikçe mahalle baskısı üzerimize geliyor ve yanlışlar ortada dolaşıyor. Sosyal medya herkesin müdahil olduğu alanlar olmuş. Doğrusu ne ise söyleriz. İster eleştirsinler, benim için doğru bir tanedir. Allah rızası için çalışıyorum. Bu millete bu ülkeme nasıl hizmet edebilirim? Bu toplumun makullere ve doğrulara ihtiyacı var."

ASU KAYA: MESLEKTAŞIM DEMEYE UTANIYORUM

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun "normal doğum" ve aile yapısı hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Asu Kaya, aile kavramını lekelediğini söylediği Bakan Memişoğlu'na "Bir kadın hekim olarak meslektaşım demeye utandığım Sağlık Bakanı Dr. Kemal Memişoğlu'nun hadsiz açıklamalarına cevabımdır. Sizin dar, ayrımcı ve çağdışı 'aile' tanımınızı şiddetle reddediyoruz. Çocuk sahibi olamayan çiftler, evlat edinen kahraman ebeveynler, tek başına çocuk büyüten fedakar anneler ve babalar sizin ilkel, gerici zihniyetinize göre 'eksik' mi?" sözleriyle seslendi.

'BU KADAR İNSANI SİLMEYE NASIL CÜRET EDERSİNİZ?'

Aileyi sadece biyolojik üreme ve nüfus artışına indirgeyen bu tartışmalı açıklamanın insanlık onuruna yapılmış bir saldırı olduğunu vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Aile; sevginin, emeğin, dayanışmanın ve sorumluluğun adıdır. Sizin gibi bağnaz, ahlak bekçiliği yapan zihniyetlerin dayattığı karanlık tanım değil. Göreviniz topluma sağlık hizmeti sunmakken, nasıl olur da bu kadar pervasızca ayrıştırıcı, yargılayıcı ve incitici bir dil kullanırsınız? Bu skandal açıklamanızla binlerce insanın yüreğinde nasıl bir acı hissettirdiğinizin farkında mısınız? Ne istiyorsunuz 'aile'den? 'Anneliği reddeden kadın yarımdır' diyen bu ilkel zihniyet, çocuk doğurmayan veya doğuramayan kadınları yok sayıyor, aşağılıyor. Ağzından çıkanı kulağın duysun Memişoğlu. Bir bakan bu kadar haddini aşamaz. Binlerce kadını, ebeveyni, aileyi silme cüretini nereden buluyorsun? İstanbul'da yenidoğan bebekler ölürken sesini çıkarmayan, vicdansız politikalara ortak olanların bugün aile tanımı yapması, bu ülkenin trajedisidir. Haddinizi bilin. Aile, sizin dar kalıplarınıza sığmayacak kadar büyük ve kutsaldır."

Kaynak: Haber Merkezi