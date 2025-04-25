Kaza Yapan Otomobil Markete Daldı

Ordu'da iki otomobilin çarpışmasının ardından bir araç, marketin girişine daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, ekiplerin müdahalesiyle araç marketten kaldırıldı.

Kaza Yapan Otomobil Markete Daldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada, çarpışan iki otomobilden biri marketin girişine daldı. Olay, dün saat 20.00 sıralarında Orta Yılmazlar Mahallesi Türbe Caddesi'nde gerçekleşti. M.Ü.'nün kullandığı otomobil, İ.O.'nun yönetimindeki başka bir araçla çarpıştı. Kontrolünü kaybeden M.Ü., otomobiliyle marketin girişine daldı.

Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Şans eseri, her iki otomobilin sürücüsü yara almazken, markette kimse bulunmadığı için büyük bir faciadan dönüldü. Otomobil, olay yerindeki vinç yardımıyla marketin giriş kısmından kaldırıldı

Kaynak: DHA

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