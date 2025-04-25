CHP’den Öğretmen Atamalarına Tepki, ‘Kırıntı Dağıtıyorsunuz’

CHP’li Gülcan Kış, TBMM’de yaptığı konuşmada yüz binlerce atama bekleyen öğretmenin bulunmasına rağmen 15 bin öğretmen ataması yapılmasına tepki gösterdi. İktidara seslenen Kış, atama sayılarındaki düşüklüğe dikkat çekerek “Siz hala kırıntı dağıtıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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CHP’den Öğretmen Atamalarına Tepki, ‘Kırıntı Dağıtıyorsunuz’

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, geçtiğimiz hafta açıklanan öğretmen atamalarının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda gerçekleştirdiği konuşmada iktidara eleştiriler yöneltti. Büyük bir umutla atama bekleyen yüz binlerce öğretmenin hayal kırıklığı içinde olduğuna dikkat çeken Kış, “Gençlerimizi işsizliğe, çocuklarımızı öğretmensizliğe mahkum edemezsiniz” şeklinde konuştu.

Yüz binlerce genç öğretmenin umutla atama beklediğine dikkat çeken Kış, iktidarı “Siz hala kırıntı dağıtıyorsunuz” ifadeleriyle eleştirdi.

‘REVA GÖRÜLEN ŞEY ÇARESİZLİKTİR’

Öğretmenlerin her yıl sınavlara girdiğini ancak mülakatlarda elendiğini, özel okullarda ise düşük ücretlerle çalışmak zorunda kaldıklarını belirten Kış, iktidarın gençlerin alın terini görmezden geldiğini söyleyerek “Ataması yapılmayan öğretmenlere reva görülen şey yoksulluk, belirsizlik ve çaresizliktir” ifadelerini kullandı.

‘GENÇLERİN EMEĞİ HİÇE SAYILIYOR”

Kış, eğitim sisteminde kronik hale gelen öğretmen açığının ‘ücretli öğretmenlik’ yöntemiyle kapatılma çalışmasını ise “Eğitimin niteliğini düşürmek ve “Gençlerin emeğini hiçe saymak” olarak tanımladı.

‘DERHAL YETERLİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILMALIDIR’

Okullarda geçen her boş dersin sorumlusunun AKP iktidarı olduğunu dile getiren Kış, “Her atanamayan öğretmen sizin vicdanınızın sınavıdır” sözleriyle hükümete seslenerek, “Eğitimde tasarruf olmaz! Bu Bir tercih değil, bu bir ayıptır. Derhal yeterli ve adil öğretmen ataması yapılmalıdır” çağrısında bulundu.

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