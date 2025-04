Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: 25 Bin Öğretmen Ataması Yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Muhalefeti sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yolsuzluk soruşturmalarının üstünü örtmek için Batı'ya yalvarırken, biz Türkiye'nin itibarını küresel ölçekte artırmayı sürdürüyoruz. Mandacılık hastalığında kendini kurtaramayan ana muhalefetin bizim bu ufkumuzu anlayamaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Eğilmeden bükülmeden zorbalıklar karşısında asla geri adım atmadan milletimizin hakkını ve hukukunu en güçlü biçimde savunuyoruz. Büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğine, bölgemizdeki gelişmeler başta olmak üzere birçok alanda şahit olmaya başladık. 11-13 Nisan tarihlerinde düzenlenen 4'üncü Antalya Diplomasi Forumu, Türk dış politikasının gücünü görmemiz açısından yeni bir fırsat teşkil etti. Foruma toplam 155 ülkeden 6 bini aşkın katılımcı iştirak etti. Forum süresince gerçekleştirilen 50 oturumda eğitimin dönüştürücü gücünden iklim krizine kadar pek çok konu yetkin isimler tarafından ele alındı.

'AB İLE İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEYE HAZIRIZ'

Gazze ve Suriye'ye dair oturumlar, ülkemizin zulüm karşısındaki vicdanlı duruşunun sergilenmesi noktasında fevkalade önemliydi. Biz de açılış hitabımızda Türkiye'nin Suriye ve Gazze başta olmak üzere bölgesel meselelere dair net tavrını ortaya koyduk. İnsanlığın 5'ten büyük olduğunun altını bir kez daha çizdik. Filistin halkının yanında olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik Suriye'deki çıkarlarımızı koruma0 noktasında tereddüt göstermeyeceğimizi tekrar teyit ettik. Karşılıklı saygı ve ortak menfaatler temelinde Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu ifade ettik.

'RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NIN SONA ERMESİ İÇİN...'

Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğimizi vurguladık. Ayrıca forum kapsamında 15 ikili görüşme gerçekleştirdik. Böylece bir uluslararası etkinliği daha başarıyla icra ettik. Bizlere bu gururu yaşatan Dışişleri Bakanlığımızı ve foruma destek veren tüm kuruluşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Gerilimlerin tırmandığı, sürekli yeni krizlerin baş gösterdiği bir dönemde Türkiye olarak adaleti, barışı, diplomasiyi öncelemeye devam edeceğiz.

MUHALEFETE SERT SÖZLER

Muhalefet yolsuzluk soruşturmasını üstünü örtmek için Batı'ya ve Batılı medya kuruluşlarına yalvarırken biz Türkiye'nin itibarını küresel ölçekte artırmaya çalışıyoruz. Mandacılık hastalığından kendini kurtaramayan ana muhalefetin bizim bu ufkumuzu, bizim vizyonumuzu, dik duruşumuzu ve Türkiye’yi 23 yılda nereden nereye getirdiğimizi anlaması zaten mümkün değildir. Onlar bırakın dünyayı okumayı, burunlarının dibini bile görmekten acizler. Ülkemizde son 23 yılda nasıl büyük bir değişim yaşandığını kavrayacak böyle bir donanıma bilgiye kavrayışa da sahip değiller.

'TÜRKİYE SINIRLARI ZORLANACAK BİR ÜLKE DEĞİLDİR'

Gerçeği herkes görüyor ve kabul ediyor Türkiye çok kutuplu dünyada bir kutup başı olarak ağırlığını daha fazla hissettirmektedir. Yeniden şekillenen küresel sistemde, Türkiye inşallah hak ettiği yeri bu sefer mutlaka alacaktır. Türkiye her komşusunun, her dostunun, her kardeşinin kendisinden emin olduğu bir ülkedir böyle bir devlettir ama aynı zamanda Türkiye sınırları zorlanacak, dostluğu veya düşmanlığı test edilecek bir ülkede değildir.

ÖĞRETMENLERE ATAMA MÜJDESİ

10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum."

