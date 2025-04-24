Sağlık Bakanı'ndan Çok Konuşulacak 'Sezaryen Doğum' Karşılaştırması! 'Ben Sigarayla da Mücadele Ediyorum'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, normal ve sezaryen doğum tartışmaları hakkında konuştu. 'Aile' vurgusu da yapan Memişoğlu, "Çocuklarınızı kardeşsiz bırakmayalım. Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz" dedi.

Habertürk TV'de konuşan Bakan Memişoğlu, normal doğum tartışmalarına ilişkin şöyle konuştu:

'SİGARAYLA DA MÜCADELE EDİYORUM'

"Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz. Sağlıklı olanın ne olduğunu anlatmakla mükellefiz, görevliyiz. Sağlıkla ilgili faydalı olan neyse onu topluma öğretmek, uyarıları yapmakla görevli bakanlığım ben. Ben sigarayla da mücadele ediyorum. Sigara sağlığa zararlıdır deyince sigara içenlerin hayatına müdahale mi ediyorum, kilo verin deyince insanların özgürlüğüne müdahale mi ediyorum. Hiçbir kadının, hiçbir bayanın, hiçbir çocuğun hayatına zorla müdahale edecek politika uygulamayız. Bunu düşünmek bile patolojik düşüncedir. Herkes hayatında özgürdür kanun çerçevesinde. Doğru olanı, sağlıklı olanı söylemek ve bununla ilgili planlama yapıp, politika üretmekle mükellefim. Orada biz kimseye hakaret etmiyoruz. Bunu başka algılarla veya başka politikalarla gerçekten bu ülkeye zarar verecek mantıkla hareket eden bazı arkadaşlarımız belki de köpürtüyor. Doğal olan normal doğum."

'BİZİM HATAMIZ BELKİ DE...'

Dünyada ortalama sezaryen oranının yüzde 15 olduğunu; Türkiye’de bu oranın yüzde 61’e çıktığını söyleyen Memişoğlu, "Gerektiği zaman, tıbbi olarak zorunlu olduğu zaman tabii ki ameliyat yapılacak. Bizim belki de hatamız tam anlatamadık topluma. Özel hastanelerimizde sezaryen maalesef daha fazla. Yüzde 61'in üstünde. Devlette daha düşük. Yüzde 30 bandında" dedi.

Bakan Memişoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

'BEN SEZARYEN DOĞUMLUYUM'

Kimsenin özel hayatına karışmıyoruz. Net söylüyorum ki, bebek ve anne için de normal doğum sağlıklı olanı. Biz kadının özgürlüğünü kısıtlamayı düşünmüyoruz. Biz sağlığıyla ilgiliyiz. Tıbbi endikasyon dediğimiz, tıbben gereklilik başka bir şeydir keyfiyet başka bir şeydir. Biz keyfi olan sezaryen harici normal doğum olması gereken zamanlarda önerimiz bunun doğal şartlarda anneye, bebeğe faydası olan, sağlıklı olanı tercih etmesi. Sezaryen olan doğal değildir. 1966 sezaryen doğumluyum. Kanama vardı, annemi yaşayacak, çocuk mu yaşayacaktı. Tıbbi endikasyon olan herşeyin yapılması lazımdır. Çocuk rahimde büyür, vajinadan geçer ve normal doğum olur. Akciğer ve hücrelerin gelişiminde, annesi ile ilişkisinde, annenin süt yapan hormonları, beyindeki mutluluk hormonlarının doğal olduğu yoldur.

TIP MERKEZLERİNDE PLANLI SEZARYEN YASAĞI: 'DAVULLA ZURNAYLA...'

Tıp merkezleri yatağı olmayan günübirlik işlem yapılan yerlerdir. Kliniktir. Normal hasta yatağı yoktur gözlem yatağı vardır. Acil yapılabilir sezaryen dedik. Kliniklerde gözlem yapağı vardır. Acil sezaryen başka bir şey. Planlı sezaryende anne ile çocuğu 48 saatte o çocuğu tutmanız gerekir. Planlı sezaryen yapılamaz dedik. Planlı karaciğer ameliyatı yapılamaz dedik. Buralar hastane değil tıp merkezi. Siz tıp merkezlerinde planlı, davulla zurnayla sezaryen yapamazsınız dedik.

'HEDEFİMİZ SEZARYENİ YÜZDE 20'LERE DÜŞÜRMEK'

Sağlıkta bir hastanenin tedavisinin yasaklanması diye bir şey söz konusu olmaz. Biz bilimsel verilerle çalışırız. Normal doğum fizyolojiktir, doğaldır. Tıbbi olarak gereklilik olursa ameliyatla çocuk çıkabilir bunun ismi sezaryendir. Tıp merkezlerinde acil sezaryen yapılabilir ancak planlı sezaryenlerin hastanelerde olması tıbbi olarak zorunluluktur. Makul olmamız lazım, objektif olmamız lazım. Herkes başkasının ne yaptığını sorguluyor. Önce biz kendimiz ne yaptık diye sormamız lazım. Doğru bir tane. Ben sezaryeni düşürebildiğim kadar düşürmekteyim. Hedefimiz yüzde 20 bandının üstüne çıkmayacak şekilde bir yola koymak. Anne adaylarımızı, baba adaylarımızı eğiterek, ikna ederek, doğrunun ne olduğunu anlatarak normal doğumu teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu dünyadaki bilimsel ortamlarda da böyledir. Siz dünyadan kat kat fazla sezaryen yapıyorsanız, bu sağlıklı bir iş değildir. 'Sigara sağlıksız' diyorsam aynı şekilde doğal olan normal doğum diyebilirim. Dişlerini fırçala diyorum, neden? Dişleri çürümesin diye. Kilolu hastalara 'kilonu düşür' diyorum.

'ÇOCUK YOKSA AİLE OLAMIYORSUNUZ'

'Aile Yılı' vurgusu yapan Memişoğlu, "Çocuk, kardeş çok önemli bir şey. İnsanlar çalışıyorsa genelde 1 çocuk oluyor. Benim 3 çocuğum var, o yüzden rahat konuşuyorum. Bir ablam var bir de ben, 2 kardeşiz. Kardeş hayatta çok önemli. 'Çocuklarınızı kardeşsiz bırakmayalım' diyorum ben. Aile yapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir toplumun temelini aile oluşturur. Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz. Doğruyu söylemedikçe mahalle baskısı üzerimize geliyor ve yanlışlar ortada dolaşıyor. Sosyal medya herkesin müdahil olduğu alanlar olmuş. Doğrusu ne ise söyleriz. İster eleştirsinler, benim için doğru bir tanedir. Allah rızası için çalışıyorum. Bu millete bu ülkeme nasıl hizmet edebilirim? Bu toplumun makullere ve doğrulara ihtiyacı var" dedi.

37 BİN ATAMA MÜJDESİ

37 bin atama yapılacağını söyleyen Bakan Memişoğlu, 19 binlik ilk etabın Mayıs ayında, İkinci etabın ise Ağustos ve Eylül'de olacağını açıkladı.

Kaynak: Habertürk